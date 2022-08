Buchautor Er schreibt über Verwandte und Bekannte, die sein Leben prägen Guido Bruggmann aus Kradolf hat sein zweites Buch herausgegeben – mit dem Titel «In Afrika und anderswo».

Guido Bruggmann sitzt zu Hause in seinem Garten in Kradolf und zeigt sein Buch «In Afrika und anderswo». Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Guido Bruggmann blättert in seinem Buch «In Afrika und anderswo». Es sind Erzählungen aus seinem Geschichtenfundus, den er laufend erweitert hat. «Die Auswahl umfasst 16 Geschichten und ist eine Hommage an Persönlichkeiten und Begebenheiten, die mir wichtig waren und besonders in Erinnerung geblieben sind», erzählt er. «In Afrika und anderswo» ist bereits das zweite Buch, das Guido Bruggmann aus Kradolf veröffentlicht hat.

Sein erstes Werk «Über die Jahre» sei ein Wagnis gewesen, das sich aber sehr gelohnt habe.

«Die zahlreichen positiven Rückmeldungen meiner Leserinnen und Leser haben mich überrascht und auch begeistert.»

Dies habe ihn dazu animiert, eine weitere Textsammlung zu publizieren, sagt Guido Bruggmann. Für «In Afrika und anderswo» habe er Geschichten aus aller Welt und Porträts ausgewählt.

Der erste Text mit «Afrika» im Titel sei die fiktive Lebensgeschichte seines Grossonkels, der einen Teil seines Lebens im Kongo verbracht habe und dort früh verstorben sei. «Neben den Reisegeschichten stehen Porträts von Verwandten und Bekannten, die mein Leben geprägt haben. Sämtliche Texte sind fiktiv, haben aber einen Bezug zu der von mir erlebten Realität», erklärt der pensionierte Sprachlehrer.

Erstlingswerk nach sechs Monaten vergriffen

Die Vernissage des Buches «In Afrika und anderswo» hat Ende März in Kradolf vor einem grossen Publikum stattgefunden – seither seien von den 400 gedruckten Büchern schon 175 ausgeliefert. Bereits sein Erstlingswerk «Über die Jahre», das im 2020 erschienen ist, sei innert sechs Monaten mit einer Auflage von 200 Exemplaren vergriffen gewesen, und er konnte einen Nachdruck von 200 weiteren Büchern in Auftrag geben. Er habe niemals damit gerechnet, dass seine Bücher auf so grosses Interesse stossen würden, sagt der Autor sichtlich erfreut.

Zur Person Guido Bruggmann unterrichtete einst als Sekundarlehrer in Wattwil und an der Schweizerschule in Madrid. Am Bildungszentrum für Wirtschaft in Weinfelden war er während 30 Jahren als Sprachlehrer tätig.

Geschrieben habe er schon immer gerne – während seiner Schulzeit sei er ein leidenschaftlicher Aufsatzschreiber gewesen, erinnert sich Guido Bruggmann. Vor etwa 50 Jahren begann er sich damit intensiv zu beschäftigen und seine Geschichten aufzuschreiben. Jedes Jahr kommen neue dazu.

«Seit meiner Pensionierung im 2014 schreibe ich jedes Jahr zehn bis zwanzig Geschichten.»

Guido Bruggmann hat vor langer Zeit unzählige Schreibkurse und Schreibseminare besucht. Und so denkt der 72-Jährige noch lange nicht an den Ruhestand. Seit seiner Pensionierung führt er ein Korrekturbüro und schreibt für verschiedene Medien.

Schreiben braucht sehr viel Zeit

Das Schreiben bezeichnet Guido Bruggmann nach wie vor als sein Hobby – Schreiben brauche aber sehr viel Zeit. Eigentlich habe er gar nie daran gedacht, ein Buch herauszugeben. Seine Frau Renate habe ihn dann aber ermuntert, eines zu seinem 70. Geburtstag im März 2020 zu schreiben.

Sein erstes Werk «Über die Jahre» hat Guido Bruggmann seiner Familie gewidmet – sein zweites Buch «In Afrika und anderswo» seiner Frau Renate, welche die Umschlagbilder der beiden Bände gestaltet und ihren Mann auch beim Auswählen sowie Korrigieren der Texte unterstützt hat.

«Schreiben ist für mich Kommunikation und Erlebniserzählung zugleich», sagt Guido Bruggmann. So sei dann auch jede Lesung – ob im öffentlichen oder privaten Rahmen – für ihn ein besonderes Erlebnis. All die spannenden Begegnungen und Gespräche mit den Gästen seien eine Bereicherung.

Und ist bereits eine weitere Buchproduktion geplant? Guido Bruggmann beginnt zu lachen und verrät: «Mein drittes Buch wird im März 2024 erscheinen. Ich habe bereits mit dem Schreiben begonnen.»