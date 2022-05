BISCHOFSZELL Rabenschwarz statt tiefrot: Die Rechnung 2021 der Stadt schliesst mit einem unerwarteten Gewinn ab Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt rund 1,4 Millionen Franken. Hauptverantwortlich für den erfreulichen Rechnungsabschluss sind höhere Steuereinnahmen und tiefere Sozialhilfekosten.

Der Schein trügt nicht: Stadtpräsident Thomas Weingart und Pascal Eichmann, Leiter Finanzen und Steuern, sind zufrieden. Bild: Belinda Schmid (Bischofszell, 18. Mai 2022)

Das Szenario war beängstigend. Allenthalben zerbrachen sich die Behörden den Kopf darüber, wie sie die finanziellen Folgen der Coronapandemie einigermassen abfedern könnten. Das geschah auch im Bischofszeller Rathaus, wo der Stadtrat nicht umhinkam, für das Jahr 2021 einen Verlust von fast einer Million Franken zu budgetieren.

Zu den befürchteten tiefroten Zahlen ist es aber nicht gekommen. Im Gegenteil: Die Rechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von 467’499 Franken aus, was gegenüber dem Budget einer Besserstellung von sage und schreibe 1,42 Millionen Franken entspricht.

Steuerkraft pro Einwohner leicht gestiegen

Wie ist das möglich? Stand der Stadtrat bei der Erstellung des Budgets zu sehr unter dem Eindruck der weltweiten Krise? Stadtpräsident Thomas Weingart räumt dergleichen ein: «Im Kontext mit der Pandemie muss man sagen, dass wir zu pessimistisch waren, wenngleich die Entwicklung damals schwer abzuschätzen war.» Heute könne man, was die Finanzen anbelangt, sogar von einem «rosigen Jahr» sprechen. Dem Stadtrat kann zugutegehalten werden, dass es sich um eine erstmalige Situation handelte und Erfahrungswerte folglich fehlten. Pascal Eichmann, Leiter Finanzen und Steuern, stimmt der Analyse des Stadtpräsidenten zu:

«Wir haben mit einem grösseren wirtschaftlichen Einbruch gerechnet und beim Steuerertrag folglich zu tief budgetiert.»

Laut Eichmann wurden rund 318’000 Franken mehr Steuern eingenommen als erwartet, vor allem Einkommens- und Vermögenssteuern (+221’000 Franken). Ein Plus resultiere auch bei den Quellensteuern (+85’000 Franken) und Grundstückgewinnsteuern (+103’000 Franken), während das Ziel bei den Unternehmenssteuern knapp verfehlt worden sei (-29’000 Franken).

Das wider Erwarten gute Steuerergebnis hat die Steuerkraft pro Einwohner von 1733 auf 1770 Franken ansteigen lassen. Damit liege Bischofszell rund 500 Franken unter dem kantonalen Durchschnitt, was darauf zurückgeführt werden könne, dass Bischofszell ein Industriestandort mit entsprechender Bevölkerung sei, erklärt Thomas Weingart. Der kantonale Durchschnitt (Stand 2020) liegt bei 2162 Franken.

Erfreuliche Entwicklung im Bereich der Sozialhilfe

Mit den höheren Steuereinnahmen allein lässt sich die Rechnung 2021 aber nicht erklären. Massgeblich zum erfreulichen Abschluss beigetragen haben nach den Worten des Stadtpräsidenten auch die wesentlich tieferen Ausgaben im Bereich der gesetzlichen Sozialhilfe (-780’000 Franken).

Einerseits habe es weniger kostenintensive Fälle gegeben, anderseits seien die Erträge im Bereich der Rückvergütungen von Sozialversicherungen und ehemaligen Sozialhilfebezügern höher ausgefallen. Bischofszells Stadtpräsident sagt dazu:

«Diese positive Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Sozialversicherungen Suchterkrankungen vermehr als Invalidität anerkennen.»

Die Investitionen im Jahr 2021 in die öffentliche Infrastruktur belaufen sich auf 2,8 Millionen Franken. Ursprünglich betrug das Investitionsvolumen netto 4,24 Millionen Franken. Der Löwenanteil, nämlich 2,21 Millionen Franken, entfällt auf städtische Liegenschaften. Für den Werterhalt von Strassen gab die Stadt 278’000 Franken aus, für jenen von Mobilien 218’000 Franken. Ausserdem wurden Investitionsbeiträge in Höhe von rund 180’000 Franken ausbezahlt.

Schwierige Jahre für den Bürgerhof

Bewahrheitet haben sich die Befürchtungen in Bezug auf das stadteigene Alters- und Pflegeheim Bürgerhof, das die Auswirkungen der Coronapandemie schmerzlich zu spüren bekam. Und dies in doppelter Hinsicht: Viele Bewohnerinnen und Bewohner starben und die Restriktionen hielten interessierte Personen von einem Einzug ab, was die Belegungsquote vorübergehend auf unter 75 Prozent sinken liess und zu einem Verlust von knapp 190’000 Franken führte.

Das stadteigene Alters- und Pflegeheim Bürgerhof am Hirschenplatz. Bild: Georg Stelzner

Kurzfristig sei keine unmittelbare Senkung der Fixkosten möglich gewesen und der Aufwand für die Beschaffung von Schutzmaterial hätte die Rechnung des Bürgerhofs zusätzlich belastet, gibt Weingart zu bedenken. Allerdings sei zu Jahresbeginn ein noch viel höherer Verlust erwartet worden, sagt Weingart. Mittlerweile habe sich der Bürgerhof erholt. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»

Bischofszeller Finanzen sind im Lot

Nachdem zwei herausfordernde Jahre überstanden sind, kann der Stadtpräsident heute von einer «soliden Finanzlage» Bischofszells sprechen. Die Verschuldung sei gering und das Eigenkapitalpolster dick genug, um allfällige künftige Verluste decken zu können.

Der Stadtrat schlägt der kommenden Gemeindeversammlung folgende Gewinnverwendung vor: Einlage von 200’000 Franken in den Fonds für Altstadtrestaurierungen, Teilerlass der Darlehensforderung gegenüber dem Bürgerhof von 200’000 Franken und Zuweisung von 67’499 Franken zum Bilanzüberschuss, der damit knapp vier Millionen Franken betragen würde.