BISCHOFSZELL Janus bewacht die Zugänge zum Rathaus Die zweite öffentliche Stadtführung gewährte den teilnehmenden Personen einen Blick hinter die Kulissen des Bischofszeller Rathauses.

Im Keller des Bischofszeller Rathauses werden historische Dokumente aufbewahrt. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 19. August 2022)

«Es hat Sie heute sicher Überwindung gekostet, aus dem Haus zu gehen», bemerkte Vreni Süess zu Beginn der zweiten öffentlichen Stadtführung in Bischofszell. Trotz des Regens hatten sich rund 15 Interessierte unter dem Bogenturm versammelt – wesentlich mehr als bei der Premiere des neuen Angebots der Stadt. Im Mittelpunkt der Führung stand diesmal das Rathaus, das vom Architekten Johann Caspar Bagnatos geplant wurde, genauso wie das Schloss auf der Insel Mainau oder das Kornhaus in Romanshorn.

Im Keller lagert die Historie der Rosenstadt

Vreni Süess, die neben Ruth Keller und Elisabeth Stark als Stadtführerin fungiert, wies zunächst auf verschiedene Details an der Fassade hin, wie zum Beispiel die dreidimensional gestaltete Eingangstüre oder das darüberliegende Bildnis von Janus, dem römischen Gott des Ein- und Ausganges. «Nach ihm wurde der Monat Januar benannt, indem man traditionellerweise auch nach hinten und vorne schaut», erklärte sie.

Vom Balkon des Rathauses wurden früher Gerichtsurteile verkündet. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 19. August 2022)

Auch das Innere des Rathauses birgt spannende und wissenswerte Details wie die dekorative Glocke, die über dem Eingang hängt. «Sie wurde am 9.2.20 aufgehängt. Das Datum repräsentiert die Postleitzahl von Bischofszell», erklärte Vreni Süess. Nachdem die Teilnehmer die 32 Stufen in den Keller hinuntergestiegen waren, konnten sie einen Blick ins Archiv werfen, in dem unter anderem uralte Protokolle oder Buchhaltungsakten gelagert werden.

Im obersten Geschoss waren Häftlinge untergebracht

Im Weiteren bot sich die Gelegenheit, einen Blick in das Büro von Stadtpräsident Thomas Weingart zu werfen oder auf den Balkon zu treten, von dem aus in früheren Zeiten Gerichtsurteile verkündet wurden. «Hier drin befand sich früher das Gefängnis», erklärte Vreni Süess, als die Gruppe im Estrich des Rathauses angelangt war.

Das Deckengemälde im Bürgersaal stellt den Wiederaufbau nach dem Grossbrand im 18. Jahrhundert dar. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 19. August 2022)

Die Stadtführerin deutete auf Notizen und Zeichnungen, welche die ehemaligen Häftlinge hinterlassen hatten. Von den Fledermäusen, die heute dort oben hausen, war ausser ihrem Kot nichts auszumachen. «Im Jahr 2020 wurde dieser Standort als Fledermausquartier von nationaler Bedeutung ausgezeichnet», erklärte Vreni Süess.