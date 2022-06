Die Katholische Kirchgemeinde Bischofszell befasst sich seit sieben Jahren mit der Errichtung eines Kirchenzentrums. Im Jahr 2016 rückte die Schlossremise am Hofplatz vorübergehend in den Fokus. Zu Beginn des Jahres 2019 traf die Kirchenvorsteherschaft dann den strategischen Entscheid, das geplante Zentrum in Räumlichkeiten zu verwirklichen, welche sich im Besitz der Kirchgemeinde befinden. Damit wurde die Stiftsamtei zur Option. Im September desselben Jahres bewilligte die Kirchgemeindeversammlung einen Projektierungskredit von 255’000 Franken und im November 2020 den Baukredit in Höhe von 3,2 Millionen Franken. Die im Frühjahr 2021 erteilte Baubewilligung ermöglichte den Baubeginn im darauffolgenden August. (st)