BISCHOFSZELL Die Rosen- und Kulturwoche hat eine neue Attraktion: Im Stadtweiher zieht ein Rosenfloss die Blicke auf sich Die grösste Rosenschau der Schweiz wird am Samstagvormittag vor dem Rathaus feierlich eröffnet. Zur neuntägigen Veranstaltung in der Bischofszeller Altstadt gehört auch ein vielfältiges Konzertprogramm.

Die Bischofszeller Firma Künzle Scheinerei AG liefert das Rosenfloss an. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 16. Juni 2022)

Kommt die grösste Rosenschau der Schweiz ins Schwimmen? Natürlich nicht – höchstens im übertragenen Sinn. Unter den 60 Gestaltungen und Gärten befindet sich nämlich als Neuheit und farbenfroher Blickfang ein kleiner schwimmender Rosengarten in Gestalt eines Flosses.

Gebaut wurde es von der Künzle Schreinerei AG, dekoriert von Renate Tobler und Caroline Inauen-Tobler nach den Vorstellungen von Bernhard Bischof, dem OK-Präsidenten der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche. Er verrät:

«Die Idee dazu hatte ich schon längere Zeit, doch realisierbar war sie erst nach der Sanierung des Stadtbachs.»

Das Floss wird von der Ladefläche des Transportfahrzeugs gehoben. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 16. Juni 2022)

Rosen und Lavendel schmücken das Floss

Von der Zusammenarbeit mit der Bischofszeller Firma und den beiden Frauen ist Bischof angetan. Er habe Leute gesucht, die sich mit Herzblut ans Werk machen, und dieses Ziel sei erreicht worden. Caroline Inauen-Tobler hat den Auftrag sehr gerne angenommen und sagt:

«Es ist schon speziell, wenn man etwas gestaltet, das einmal Tausende Leute betrachten werden.»

Die Aufgabe sei anspruchsvoll gewesen, weil sie eine völlig neue Herausforderung dargestellt habe. Als Schmuck für das Floss habe man sich für künstliche pinkfarbene Rosenblüten an Girlanden und für Bänder in gleicher Farbe entschieden. Selbstverständlich kämen auch richtige Blumen zum Einsatz, ergänzt der OK-Präsident: in 14 Töpfen Rosen, in sechs Töpfen Lavendel und auf einer Schale in der Mitte des Flosses noch 80 Schnittrosen.

Das Floss wird auf die Wasseroberfläche hinabgesenkt. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 16. Juni 2022)

Das Floss, welches oberhalb des Wasserspiegels Ähnlichkeit mit einem Fass erkennen lässt, ist das Resultat einer rund 20-stündigen Arbeit. Markus Künzle erklärt:

«Das Floss wiegt rund 300 Kilogramm

und besteht aus Holz von Föhren und Lärchen.»

Künzle geht davon aus, dass es unter normalen Umständen auch in den folgenden Jahren verwendet werden kann, was wiederum Bernhard Bischof freut. Er sieht sich in der Richtigkeit seiner Entscheidung, die Idee des Rosenflosses heuer in die Tat umzusetzen, bestätigt.

Seit Dienstag wird Rosenschau aufgebaut

Das Floss ist am Donnerstag mit der gebotenen Vorsicht im Stadtbachweiher platziert worden. Der Vorgang erforderte Geschick und Geduld, letztlich verlief aber alles wunschgemäss. Dasselbe kann der OK-Präsident auch von den anderen, am Dienstag in Angriff genommenen Aufbauarbeiten sagen. Bischof ist vom Erfolg der 19. Auflage der Rosen- und Kulturwoche, der ersten seit dem Jahr 2019, überzeugt.

OK-Präsident Bernhard Bischof reicht einen Topf mit Rosen aufs Floss. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 16. Juni 2022)

«Ich erwarte heuer sehr viele Besucherinnen und Besucher», sagt er und beruft sich dabei auf die zahlreichen positiven und erwartungsfrohen Aussagen im Vorfeld. Die Veranstaltung werde von vielen Leuten jetzt richtiggehend herbeigesehnt. Bleibt als Unsicherheitsfaktor wie jedes Mal das Wetter. Der OK-Präsident bleibt gelassen und meint: «Lieber warm und trocken als kalt und nass.» Dieser Wunsch dürfte angesichts der jüngsten Prognosen in Erfüllung gehen.

SWR dreht Beitrag für Fernsehsendung Die 19. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche dauert vom 18. bis 26. Juni und hat das Motto «Wunderbare Rosenwelt». Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, 18. Juni, 10 Uhr, auf der Rathausbühne (bei schlechtem Wetter in der Pelagiuskirche) statt, das Eröffnungskonzert mit dem Vokalensemble Cantemus und Solisten um 16 Uhr in der Pelagiuskirche. Der darauffolgende Tag bietet mit dem Hut- und Trachtensonntag sowie dem Auftritt junger Prinzessinnen gleich zwei Höhepunkte. Bereits am Freitag vor der Eröffnung wird im Bürgersaal des Rathauses um 19 Uhr der schönste private Rosengarten ausgezeichnet. Die neuntägige Veranstaltung lockt dieses Jahr auch eine TV-Equipe des Südwestrundfunks (SWR) nach Bischofszell. Die Fernsehmacher aus Deutschland drehen vom Freitagnachmittag bis kommenden Sonntagabend einen Beitrag für die SWR-Sendung «Treffpunkt». (st)