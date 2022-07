BISCHOFSZELL Die Bedürfnisse ändern sich: Neue Bestattungsarten werden ermöglicht Die Stadt Bischofszell beginnt in diesem Jahr mit der schrittweisen Umsetzung ihres Friedhofkonzepts. Es sollen nicht nur neue Bestattungsmöglichkeiten geschaffen, sondern auch verschiedene Sanierungsarbeiten ausgeführt werden.

Stadträtin Susanne Scheiwiler-Noser auf dem Friedhof der Stadt Bischofszell. Bild: Belinda Schmid (Bischofszell, 12. Juli 2022)

Wenn die Stadt Bischofszell sich anschickt, das Angebot auf ihrem Friedhof auszuweiten, ist das keineswegs Ausdruck mangelnder Pietät – im Gegenteil. Auch das Bestattungswesen unterliegt einem stetigen Wandel und die Vorstellungen bezüglich der letzten Ruhestätte orientieren sich am jeweiligen Zeitgeist - womit Handlungsbedarf besteht. Susanne Scheiwiler-Noser, im Stadtrat Bischofszell zuständig für das Ressort Gesellschaft/Gesundheit, nennt ein Beispiel:

«Während die Nachfrage nach Einzelgräbern rückläufig ist, nimmt das Interesse am personalisierten Gemeinschaftsgrab zu.»

Dieser Entwicklung wolle man mit einem eigens erarbeiteten Friedhofkonzept Rechnung tragen.

Die städtischen Finanzen müssen im Lot bleiben

Das Konzept hat laut Susanne Scheiwiler-Noser aber auch den Zweck, die Finanzierung der einzelnen Massnahmen sicherzustellen, ohne das Budget eines einzelnen Jahres übermässig strapazieren zu müssen. Es gilt nicht nur, neue Bestattungsformen zu ermöglichen, sondern auch Sanierungsarbeiten an der Friedhofmauer, an der Friedhofkapelle und am Vordach der Aufbahrungshalle auszuführen.

Neben Einzelgräbern für Erdbestattungen gibt es auf dem Friedhof von Bischofszell unter anderem auch eine Urnenwand. Bild: Belinda Schmid (Bischofszell, 12. Juli 2022)

Ziel ist es, das Konzept bis zum Jahr 2031 in allen Punkten umzusetzen. «Wir rechnen mit durchschnittlichen Kosten von 20’000 bis 40’000 Franken pro Jahr», sagt Susanne Scheiwiler-Noser.

Der allen Konfessionen und Religionen zur Verfügung stehende Friedhof in der nördlichen Altstadt bietet derzeit fünf Bestattungsmöglichkeiten: Es gibt die traditionelle Erdbestattung im Einzelgrab, die Urnenwand, einen Friedpark mit Urnengräbern, einen Bereich mit Gräbern für Kinder und ein Gemeinschaftsgrab, wo Verstorbene ohne Namensnennung, also anonym, beigesetzt werden. Ein Anrecht, auf dem Friedhof bestattet zu werden, haben auch Agnostiker und bekennende Atheisten, die in Bischofszell ihren Wohnsitz gehabt haben.

Mitwirkung der Bischofszeller Pfarrer

In beratender Funktion haben der katholische Pfarrer Christoph Baumgartner und der evangelische Pfarrer Paul Wellauer an der Erarbeitung des Konzepts mitgewirkt. Ein sinnvoller Entscheid, kennen sie die diesbezüglichen Wünsche der Menschen doch am besten.

In Zukunft wird der Bischofszeller Friedhof weitere Bestattungsmöglichkeiten bieten. Noch im Verlaufe dieses Jahres wird ein Gemeinschaftsgrab mit Namensschildern (vermutlich auf einer oder mehreren künstlerisch gestalteten Wänden) angelegt. «Die diesbezügliche Nachfrage ist relativ gross», sagt Susanne Scheiwiler-Noser.

«Ich bin die Auferstehung und das Leben»: Worte Jesu, überliefert im Evangelium nach Johannes (Joh 11,25). Bild: Belinda Schmid (Bischofszell, 12. Juli 2022)

Als weitere Neuerung wird hinter der Kapelle in zwei Etappen ein Friedwald – nicht zu verwechseln mit dem bereits bestehenden Friedpark – realisiert. Einheimische Bäume und Pflanzen sollen eine Waldatmosphäre herstellen. Auch dies entspricht einem wachsenden Bedürfnis.

Schliesslich kann im Rahmen der Friedhofplanung auch eine schmerzliche Lücke geschlossen werden. Als dritte Neuerung wird auf dem Friedhof nämlich ein Areal für sogenannte Sternengräber geschaffen. Diese Gräber sind für Früh- und Fehlgeburten vorgesehen. Zu diesem Angebot wäre die Stadt nicht verpflichtet, erklärt Susanne Scheiwiler-Noser. Man wolle betroffenen Eltern diese Möglichkeit jedoch nicht weiter vorenthalten.