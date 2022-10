BISCHOFSZELL Der einjährige Turnus ist passé: Die nächste Rosen- und Kulturwoche findet erst 2024 statt Die Rosen- und Kulturwoche soll es auch in Zukunft geben. Sie steht aber vor einem Umbruch. Statt wie bisher jährlich wird die grösste Rosenschau der Schweiz nur noch alle zwei Jahre stattfinden.

Die meisten Rosen bekommt das Publikum jeweils in der Marktgasse zu sehen. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 18. Juni 2022)

Rosenfreunde und Konzertbesucher müssen jetzt tapfer und geduldig sein. Nachdem die Rosen- und Kulturwoche heuer nach dreijährigem, coronabedingtem Unterbruch erstmals wieder durchgeführt werden konnte, geht es nicht gleich weiter wie vor der Pandemie. Die 20. Auflage des touristischen Highlights wird nämlich nicht im nächsten Jahr stattfinden, sondern erst im Juni 2024. Geplant ist, den Anlass künftig nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Das ist eine einschneidende, aber nicht die einzige Neuerung.

Die Rosen- und Kulturwoche ist untrennbar mit dem Namen von Bernhard Bischof, dem Erfinder und OK-Präsidenten, verbunden. Der Bischofszeller Ehrenbürger ist für die zweite Veränderung verantwortlich: Er legt seine Funktion an der Spitze des Organisationskomitees zur Überraschung vieler zurück. Bischof erklärt dazu:

«Wenn man zwei Jahrzehnte alles dieser Veranstaltung untergeordnet hat, dann ist es Zeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen.»

Er habe gewisse Abnützungserscheinungen festgestellt und diese Wahrnehmung habe sich in letzter Zeit verstärkt. Insbesondere die Jahre der Pandemie seien sehr fordernd gewesen.

Unterschiedliche Interessenlage

«Das Kind Rosen- und Kulturwoche ist erwachsen geworden», sagt «Vater» Bernhard Bischof - überzeugt, dass die Veranstaltung auch in Zukunft in voller Blüte erstrahlen wird. Der Pflege der öffentlichen Rosengärten wolle er sich mit seinem Team weiterhin widmen, betont Bischof. Bezüglich des Wechsels zum Zwei-Jahres-Turnus räumt Bischof ein, dass die Medaille zwei Seiten habe. Für die Gartenbauer stelle die Neuerung eine Entlastung dar, doch die Gastronomen würden dem jährlichen lukrativen Besucheraufmarsch wohl nachtrauern.

Zum Entscheid der Neustrukturierung meint der scheidende OK-Präsident:

«Das Produkt Rosen- und Kulturwoche kann angesichts des anhaltenden Erfolgs nicht schlecht sein. Verbesserungen sind aber immer möglich. Man darf nicht schwerfällig sein.»

In den Zwischenjahren kann sich Bischof einen speziellen Rosentag mit Besichtigung der öffentlichen Rosengärten, dem Verkauf von Rosen und der Veranstaltung eines Konzerts vorstellen. Eine «Rosenwoche light» lehnt er hingegen ab. Die Gefahr, die Marke zu verwässern und angereiste Leute zu enttäuschen, wäre zu gross, ist Bischof überzeugt.

Stadtpräsident leitet Arbeitsgruppe

Das Ausscheiden Bischofs und der Rücktritt von vier OK-Mitgliedern stellt eine markante Zäsur dar. Es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Rosen- und Kulturwoche. Unter den veränderten Voraussetzungen ist eine Neustrukturierung unumgänglich. Ein Fortbestand der Veranstaltung, die jeweils rund 40’000 Besucherinnen und Besucher anlockt und einen grossen Werbeeffekt hat, ist zweifelsfrei im Interesse der Stadt.

Gemeinsam mit dem OK macht sie sich daher Gedanken über die künftige Durchführung. Dies geschieht in einer Arbeitsgruppe. Ihr gehören neben den OK-Mitgliedern Daniel Frischknecht, Roland Münger, Adrian Rüegger und Vreni Süess auch Stadtpräsident Thomas Weingart, der die Leitung innehat, und Stadtrat Jorim Schäfer als die zwei Vertreter der Standortgemeinde an.

An Ideen mangelt es nicht

War das OK bisher ehrenamtlich tätig, so deutet nun einiges auf eine zumindest punktuelle Professionalisierung hin. Der Verein Rosen- und Kulturwoche, dessen Vorstand identisch mit dem OK war, wird weiterbestehen, soll aber auf eine breitere Basis gestellt werden, wie ein OK-Mitglied gegenüber der «Thurgauer Zeitung» durchblicken lässt.

Man wolle angesichts der hohen Kosten vermehrt Gönner und Sponsoren ins Boot holen, allenfalls einen Finanzchef einsetzen und ein Sekretariat eröffnen. Der neue OK-Präsident müsse nicht zwingend auch Vereinspräsident sein. Zu welchen Erkenntnissen die Arbeitsgruppe auch immer kommen wird, auf die Stadt Bischofszell wartet eine grosse, mit zusätzlichen Kosten verbundene Aufgabe. Dabei ist sie in finanzieller Hinsicht bekanntlich alles andere als auf Rosen gebettet.