BISCHOFSZELL Die Malerei lässt Irene Lenz die Welt vergessen Im Seniorenzentrum Sattelbogen in Bischofszell ist bis Ende dieses Jahres eine Auswahl von Bildern der 65-jährigen Hobbykünstlerin aus Vilters zu sehen.

Irene Lenz mit einem Bild, das die alte Thurbrücke, ein Wahrzeichen Bischofszells, zeigt. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 28. Juni 2022)

Wenn Irene Lenz zum Pinsel greift und auf der Leinwand ihrer künstlerischen Ader freien Lauf lässt, dann sagt sie dem Alltag mit all seinen Sorgen, Nöten und Problemen für eine gewisse Zeit, welche sie selbst bestimmt, Lebewohl. Sie sagt dazu:

«Beim Malen kann ich alles um mich herum vergessen, ich kann abschalten und mich völlig der künstlerischen Herausforderung widmen.»

Bis es so weit ist, müsse aber alles stimmen, betont die 65-Jährige: die Zeit, die Atmosphäre und die eigene Gefühlslage. Malen sei ihr Hobby, sagt Irene Lenz. Ums Geld verdienen gehe es ihr dabei nicht.

Begabung seit der Schulzeit bekannt

So früh das Talent entdeckt wurde, nämlich in der Schulzeit, so lange lag es anschliessend brach. Irene Lenz gründete eine Familie, schenkte drei Kindern das Leben und fand weder Zeit noch Ruhe, ihrer Leidenschaft zu frönen. Erst vor rund 20 Jahren, nachdem der Nachwuchs das Elternhaus verlassen hatte, wurde die Malerei wieder ein Thema.

Als Erstes entstanden Aquarelle, dann auch Acrylbilder. Irene Lenz bildete sich während mehrerer Jahre in Kursen weiter, trat dem Verein Kunstschaffende im Sarganserland bei und holte sich bei Künstlerinnen und Künstlern im In- und Ausland Anregungen für das eigene Schaffen.

Positives Feedback machte Mut

Den Schritt an die Öffentlichkeit wagte Irene Lenz vor rund 15 Jahren. Ihre erste Ausstellung fand in Sargans statt. Es habe Mut dazu gebraucht, denn eigentlich male sie für sich selbst und die Bilder müssten in erster Linie ihr gefallen, erklärt sie. Die positiven Erfahrungen anlässlich der Premiere führten bei Irene Lenz zu einer schönen Erkenntnis.

«Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Bildern anderen Menschen Freude bereiten kann. Das ist wunderbar

und freut auch mich.»

So ist es denn auch nicht bei der einen Ausstellung geblieben.

Irene Lenz ist in Teufen aufgewachsen und lebt seit 1983 im St.Galler Oberland. Die Region Bischofszell ist ihr gleichwohl vertraut. Ihr Ehemann stammt aus Waldkirch und dessen Nichte aus Bischofszell. So ist die Ausstellung im Seniorenzentrum Sattelbogen schon fast so etwas wie ein Nachhausekommen. Irene Lenz ist glücklich, dass sie Gelegenheit erhalten hat, 16 Bilder im Seniorenzentrum zu zeigen.

Natur hält zahlreiche Sujets bereit

Die Auswahl der Werke legt Zeugnis ab von der grossen Bandbreite an Sujets. Es gibt fast nichts, das Irene Lenz nicht malt, wobei ein Faible für Landschaften sowie für die heimische Flora und Fauna nicht zu übersehen ist. Eher selten wählt Irene Lenz Menschen als Motiv. Hinsichtlich der Techniken hat sich Irene Lenz weiterentwickelt. «Ich brauche Abwechslung», sagt sie.

Inzwischen arbeitet sie nicht nur mit Acryl, sondern auch mit Tusche sowie mit Sand und Asche; letzteres, um spezielle Effekte zu erzielen. Dass zur Ausstellung in Bischofszell auch ein Bild der alten Thurbrücke gehört, ist kein Zufall. Irene Lenz hat es bewusst gemalt - gewissermassen als Reverenz an die Gastgeber.