AMRISWIL Der Radweg nach Hagenwil bekommt eine Deckschicht - Ziel ist eine längere Lebensdauer Der Radweg wird im Verlaufe dieses Monats mit der fehlenden Deckschicht versehen. Die bestehende Tragschicht wird durch diese Massnahme geschützt und die Lebensdauer des Radwegs verlängert.

Der Kanton verbessert die Bedingungen für Velofahrer. Bild: AZ Medien

Die erforderlichen Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 4. Juli, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 15. Juli. Da die Belagsarbeiten nur bei guten Wetterbedingungen ausgeführt werden können, kann es zu Verschiebungen kommen. Die Zugänge zu den betroffenen Anstösserparzellen über den Radweg werden zu Fuss eingeschränkt möglich sein.

Ausführung erfolgt in zwei Etappen

Die Vorarbeiten werden in der Zeit vom 4. bis 12. Juli ausgeführt. In diesen Tagen wird die Zufahrt über den Radweg mit kleineren Einschränkungen möglich sein. Die Belagsarbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt.

Anschliessend werden noch Anpassungsarbeiten erledigt. Der Radwegabschnitt in Etappe 1, Kreisel bis zirka Einlenker Unterau, ist vom 13. Juli, 6.30 Uhr, bis 14. Juli, 7 Uhr, nicht überfahrbar. Der Abschnitt Etappe 2, Unterau bis Hagenwil, ist vom 14. Juli, 6.30 Uhr, bis 15. Juli, 7 Uhr, nicht überfahrbar.

Tiefbauamt nimmt Reklamationen entgegen

Die Velofahrer werden während der Bauzeit über die Strasse geleitet. Das kantonale Tiefbauamt bittet die Anwohnerinnen und Anwohner und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten.

Die strikte Beachtung der Signalisation im Baustellenbereich hilft, allfällige Gefahrensituationen zu vermeiden. Unternehmer, Bauleitung und Bauherrschaft werden bemüht sein, die Beeinträchtigung möglichst gering zu halten. Falls Probleme im Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben auftreten sollten, kann Kurt Schneider, der zuständige Projektleiter, im kantonalen Tiefbauamt, kontaktiert werden. (red)