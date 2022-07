1. AUGUST «Ich hörte oft die Schallplatten von Emil»: Die Rede an der Bundesfeier in Bischofszell hält dieses Jahr Florian Rexer Der gebürtige Deutsche und heutige Wahlthurgauer misst der Geburtstagsfeier der Schweizerischen Eidgenossenschaft nach wie vor eine grosse Bedeutung bei. Er warnt aber auch davor, sich selbst, ein Land oder eine Hymne zu ernst zu nehmen.

Florian Rexer freut sich auf den Auftritt in Bischofszell am Schweizer Nationalfeiertag. Bild: Manuel Nagel

Herr Rexer, was war Ihr erster Gedanke, als Sie von Stadtrat Jorim Schäfer angefragt wurden? Waren Sie überrascht?

Florian Rexer: Ja, klar war ich überrascht und ich habe mich sehr gefreut.

Weshalb haben Sie zugesagt? Geschah das spontan oder bedurfte es einer längeren Bedenkzeit?

Da musste ich nicht lange studieren. Ich mag Bischofszell sehr gerne. Ich kenne die Stadt nicht sehr gut, aber sie ist mir im Herzen vertraut und hat – wie ich finde – selbst viel Herz. Ich kenne nur nette Bischofszellerinnen und Bischofszeller.

Haben Sie eine persönliche Beziehung zur Rosenstadt oder verbinden Sie besondere Erinnerungen mit ihr?

Wie gesagt, sehr gut kenne ich Bischofszell nicht. Aber ich habe mir mal eine Wohnung dort angeschaut, und ich war zuletzt regelmässig dort, um eine Fernsehsendung aufzunehmen. Es gibt sehr erstaunliche und faszinierende Ecken in Bischofszell. Auch mit meinem Kulturprojekt «VerschwindiBus» durfte ich dort gastieren. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an Bischofszell und seine Altstadt. Mein Opa war Rosenzüchter mit Leidenschaft. Auch mein Vorname Florian, «der Blühende», schafft eine gewisse Verbindung, wenn ich so nachdenke.

Was reizt Sie denn an der Aufgabe, in Bischofszell eine Rede halten? Bezüglich Publikumsaufmarsch und Publizität wird die Bundesfeier mit einer Vorstellung der Schlossfestspiele Hagenwil kaum mithalten können.

Das würde ich nicht sagen. Wo Menschen sind, wo Publikum ist, das zuhört, da ist meine Bühne. Ich liebe es aufzutreten vor Menschen und bei Menschen. Ich gebe gerne wirklich mein Bestes dort und studiere schon länger, was ich erzählen möchte. Ganz sicher ein Stück von mir.

Bundesfeiern sind Ihnen nicht fremd. Man denke an die Feier im Jahr 2019 auf dem Rütli, wo Ihr Werk «Tell – frech & schnell» aufgeführt wurde. Wird man in Bischofszell einen frechen Florian Rexer erleben?

Man wird Florian den Rexer erleben, wie ich immer bin. Das gehört sicher ein Stück weit zu mir und zu meiner Natur. Ich bin einfach so.

Werden Sie sich in Ihrer Rede mit einer bestimmten Thematik auseinandersetzen oder sich allgemein zum Geburtstag der Eidgenossenschaft äussern?

Ich denke, dass ich da auf mein Bauchgefühl hören werde. Ich möchte das so machen, wie ich selbst gerne eine Rede erleben wollen würde: nicht zu lang und von Herzen. Und die Eidgenossenschaft liegt mir am Herzen, sonst wäre ich nicht Eidgenosse geworden.

Muss eine Bundesfeier-Rede eine nachhaltige Wirkung haben oder darf sie auch «nur» unterhaltsam sein? Sind an einem solchen Anlass andere, sprich strengere Massstäbe anzulegen?

Jedes Wort sollte bedacht sein. Also vielleicht ist das jetzt etwas zu schwülstig. Sicher ist es schön, wenn so eine Rede einen berührt irgendwie. Ich hoffe, es ist für alle etwas dabei. Und sonst gibt es sicher ein gutes Bier oder ein Glas Wein, was das Zuhören erträglicher macht.

Hat sich Ihre Sicht auf die Schweiz verändert, seit Sie Bürger dieses Landes sind? Sind Sie nun kritischer oder nachsichtiger mit dem Land?

Schon etwas, aber noch viel mehr, weil ich Vater von zwei kleinen Schweizerinnen und einem kleinen Schweizer bin. Da nehme ich vieles ernster, und das Wohl unseres Landes liegt mir am Herzen.

Gibt es Schweizerinnen und Schweizer, die Ihnen schon in Ihrer Kindheit und Jugend ein Begriff waren? Heidi und Peter mal ausgenommen.

Einige. Wir hatten immer starke Bezüge zur Schweiz. Ich bin ja in Möhringen, der Partnerstadt von Bischofszell, am Rande des Schwarzwaldes im Badischen aufgewachsen. Das ist nicht weit. Wir waren oft in der Schweiz. Und ich hörte oft mit meinen Eltern die Platten von Emil. Toll war, dass ich Emil Steinberger später persönlich kennen lernen durfte. Und er war dabei, als ich den Schweizer Comedypreis bekam.

Das Verhältnis zur eigenen Geschichte ist in der Schweiz und in Deutschland unterschiedlich. Ist das zu Recht so oder würden Sie sich eine Verhaltensänderung in beiden Ländern wünschen?

Menschen können sich ändern, aber das muss bei jeder und bei jedem selbst beginnen. Ich halte es so, dass ich versuche, bei mir anzufangen. Ich habe viele Fehler gemacht und mache sie noch. Ich versuche, diese zu sehen, zu erkennen, um etwas daraus zu lernen und mich künftig anders zu verhalten. Nur so können wir etwas bewirken. Vom Ich über das Gegenüber zum Wir – das ist meine Devise. Ich glaube an die Schweiz. Auf Latein: Credi Suisse – kleiner Scherz, damit es nicht zu ernst wird.

Wie schätzen Sie die Bedeutung einer patriotischen Gesinnung ein? Wann droht der gesunde Patriotismus in einen fragwürdigen Nationalismus überzuschwappen?

Eben, man sollte sich selbst vor allem nicht zu ernst nehmen. Und erst recht nicht ein Land oder eine Hymne oder so was.

Halten Sie Veranstaltungen wie die Bundesfeier und die Art und Weise, wie sie durchgeführet wird, noch für zeitgemäss?

Ja klar. Feste und Feiertage sind sehr wichtig. Sie machen Spass und bringen Menschen zusammen. Und es liegt ja an uns, wie wir diese Anlässe gestalten. Ich werde wie gesagt mein Bestes geben für Bischofszell und seine Bevölkerung. Ich bin jeden Tag die Bischofszellerstrasse in Möhringen zum Schulbus marschiert. Schön, jetzt hier zu sein, am 1. August 2022.