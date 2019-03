Bibliotheken: Esoteriker ja, Satanisten nein



Die Toggenburgerin Christina von Dreien ist der aktuelle Star der Esoterikszene. Von Dreien hat zwei Bücher publiziert – diese werden auch in den St. Galler Bibliotheken angeboten. Immer wieder müssen die Bibliothekare aber heikle Bücher ablehnen. Urs-Peter Zwingli

In der Bibliothek in der Hauptpost St. Gallen findet sich ein breites Angebot. (Bild: Urs Bucher)

Die 17-jährige Christina Meier mischt die Schweizer Esoterikszene auf. Christina von Dreien – wie sie sich in Anlehnung an ihren Wohnort Dreien bei Mosnang nennt – füllt im deutschen Sprachraum Säle mit Hunderten zahlenden Zuhörern. Die Aussagen der jungen Toggenburgerin sind umstritten: So lehnt sie etwa die Organtransplantation ab und bezeichnet die Wissenschaft als Teil eines manipulativen Weltsystems. Zudem behauptet sie, über Fähigkeiten wie Telepathie, Tierkommunikation und Jenseitskontakte zu verfügen. Der Sekten­experte Georg O. Schmid sagte gegenüber dieser Zeitung, dass sich Dutzende Personen an seine Beratungsstelle Relinfo gewandt haben, weil sie sich Sorgen um Angehörige machen, die sich sehr stark auf von Dreien eingelassen haben.

Christina von Dreien (Bild: Beat Lanzendorfer)



Ihre Mutter Bernadette von Dreien – quasi ihre Managerin – hat zwei Bücher über Christina und ihre angeblichen Fähigkeiten veröffentlicht. Beide Bücher stehen weit oben auf Schweizer Bestsellerlisten – und sind in mehreren Exemplaren auch in der St.Galler Kantons- und Stadtbibliothek zu finden. «In einer demokratischen Gesellschaft zensieren Bibliotheken grundsätzlich nicht», sagt die St. Galler Kantonsbibliothekarin Sonia Abun-Nasr auf die Nachfrage, weshalb die Kantonsbibliothek Vadiana Christina von Dreiens Bücher erworben hat.



Auf unterschiedliche Art zugänglich machen

Die Kantonsbibliothek ist eine wissenschaftlich ausgerichtete Bibliothek, in ihrem Bestand finden sich die zwei esoterischen Bücher nur, weil sie zu den sogenannten Sangallensien gehören: Diese umfassen alle gedruckten und audiovisuellen Medien, die von St. Galler Autoren oder Verlagen veröffentlicht werden oder einen inhaltlichen Bezug zum Kanton St. Gallen haben. Laut dem St. Galler Bibliotheksgesetz muss die Kantonsbibliothek diese Medien möglichst vollständig sammeln, unabhängig davon, was deren Inhalt ist. Rund 75000 solche Sangallensien sind derzeit im Bibliothekskatalog erfasst. Diese werden auf unterschiedliche Arten zugänglich gemacht: «Ein Buch wie jenes von Christina von Dreien werden wir beispielsweise nicht werbend in der Bibliothek Hauptpost ausstellen», sagt Abun-Nasr. Die Sangallensien umfassen nicht ganz zehn Prozent der Medien, die die Kantonsbibliothek besitzt. Der restliche Hauptteil des Bestandes wird von Mitarbeitern beschafft, die sich auf verschiedene Themen spezialisiert haben. «Auch dort gibt es heikle Medien, über deren Beschaffung wir intern diskutieren», sagt Abun-Nasr.

Vor einigen Jahren sei beispielsweise vom Münchner Institut für Zeitgeschichte eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe von Adolf Hitlers «Mein Kampf» erschienen. «Weil das Buch durch die Kommentierung eingeordnet wird, haben wir uns entschieden, dieses in der Bibliothek Hauptpost zugänglich zu machen», sagt Abun Nasr. Daneben besitzt die Kantonsbibliothek aber auch eine Originalausgabe von 1933 von «Mein Kampf». Diese kann nur mit Voranmeldung im Lesesaal eingesehen werden und ist nicht ausleihbar.



Kein Platz für die Satanistenbibel

Nebst der Kantonsbibliothek ist in der Hauptpost auch ein Teil der Stadtbibliothek untergebracht. Diese ist nach den Bedürfnissen des Publikums und weniger wissenschaftlich ausgerichtet. Die Bücher von Christina von Dreien seien «Ausleihenrenner», sagt Christa Oberholzer, Leiterin der Stadtbibliothek. Bei der Zusammenstellung des Angebotes gehe es nicht um den persönlichen Geschmack des Bibliothekspersonals, sondern darum, was die Nutzer lesen möchten.

«Unsere Aufgabe ist es aber, ergänzende Literatur anzubieten, die in diesem Fall die Esoterik und Sekten kritisch beleuchtet», sagt Oberholzer. In der Stadtbibliothek werden aber auch regelmässig Medienwünsche abgelehnt, die laut Oberholzer «zu extreme Positionen» vertreten. In letzter Zeit waren dies etwa ein Buch von Scientology-Gründer Ron Hubbard oder die «Satanische Bibel» von Anton Szander Lavey, ein Grundlagenwerk des modernen Satanismus.

Sowohl in der Stadt- als auch in der Kantonsbibliothek werden fragliche Medienwünsche im Team diskutiert, fixe Richtlinien dazu gibt es nicht. Kantonsbibliothekarin Abun-Nasr wird über abgelehnte Medienwünsche jeweils informiert, es seien aber nur sehr wenige. Übrigens: Wer die erwähnten Bücher von Christina von Dreien ausleihen möchte, muss etwas Geduld haben: Alle vier Exemplare der Stadtbibliothek sind derzeit verliehen, das Gleiche gilt für die Hörbuchvariante – von Dreiens Buch ist tatsächlich ein Renner.