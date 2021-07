Bezirksgericht Arbon Paar aus Arbon hat dem Sozialamt monatelang Einkünfte verheimlicht: Droht nun der Landesverweis? Ein italienisches Ehepaar stand letzte Woche vor dem Bezirksgericht Arbon. Laut Gericht handelte es sich dabei nicht «um einen leichten Fall». Das Urteil lautet auf schuldig.

Der Eingangsbereich der Liegenschaft Schlossgasse 4 in Arbon, wo sich auch das Bezirksgericht Arbon befindet. Bild: Reto Martin

Das Gericht hielt bei der Urteilsverkündung am Freitag zur Mittagsstunde fest, dass es sich hier «nicht mehr um einen leichten Fall» handle. Zwar war die von der Staatsanwaltschaft angeklagte Summe an zu viel ausgerichteten Sozialhilfegeldern mit 15'155 Franken nicht allzu hoch.

Über 13 Monate hinweg zu hohe Sozialhilfegelder bezogen

Doch zwei Sachen störten das Gericht massiv: Zum einen hatte das Paar 13 Monate lang höhere Sozialgelder bezogen, eine lange Zeit, auch wenn es dazwischen längere Unterbrüche gab. Zum anderen war dies nicht das erste Fehlverhalten des Paares.

Tatsächlich hatte es schon einmal missbräuchlich 1803 Franken vom Sozialamt Arbon bezogen. Damals sah dieses noch von einer Strafanzeige ab. Die Richterin sagte:

«Wenn man so das Vertrauen des Sozialamtes missbraucht, dann ist für uns die Schwelle vom leichten Fall überschritten, auch wenn der Betrag an und für sich tief war.»

Tatsächlich fiel der beanstandete Betrag am Ende mit rund 6500 Franken noch deutlich tiefer als der von der Anklage geforderte Betrag aus. Ein Verteidiger konnte belegen, dass manche Beträge gar nicht in die Rechnung hätten einfliessen dürfen.

«Wir hatten kein Geld mehr»

Unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe bedeutet bei Ausländern im Falle einer Verurteilung Landesverweis von fünf bis 15 Jahren. Die Angeklagten, die seit fast 40 Jahren in der Schweiz leben, sahen sich deshalb einer noch viel grösseren Gefahr ausgesetzt: der dauerhaften Trennung von ihrer Familie, die in der Schweiz lebt.

Jedoch konnten beide glaubhaft darlegen, dass sie aus reiner Not gehandelt hätten. Sie hätten kein Geld mehr gehabt, um alte, aufgelaufene Rechnungen zu bezahlen – zumal gegen beide schon Betreibungen liefen.

Die Frau erklärte:

«Wir haben das Geld für die Schulden, den Strom, fürs Essen gebraucht. Wir hatten kein Geld mehr.»

Das Gericht wertete das Geständnis des Paares, dessen Bereitschaft zur Begleichung der Schulden und deren persönliche Integration in der Schweiz als so stark, dass es bei ihm auf einen Härtefall erkannte – und vom Landesverweis absah.

Hinzu kommt, dass beide wieder einer festen Arbeit nachgehen und so wirtschaftlich auf eigenen Füssen stehen.

Paar hat Meldepflicht vernachlässigt

Kein Pardon kannte das Gericht bei einem anderen Sachverhalt. Das Paar hätte zwingend aus eigenem Antrieb dem Sozialamt Arbon melden müssen, dass zeitweise ihre ebenfalls mittellose Tochter mit ihrer Tochter bei ihnen lebte.

Zwar sei in einem Beratungsgespräch im Sozialamt vor dem Einzug von der Frau darauf hingewiesen worden, dass bald die Tochter bei ihnen einzöge. Doch auch wenn man dem Sozialamt hier ein gewisses Versäumnis in Sachen mangelnden Nachfragens vorwerfen müsse, so liege die eigentliche Meldepflicht eindeutig bei den Beklagten, befand das Gericht.

Das Paar wurde des unrechtmässigen Bezugs von Sozialhilfeleistungen für schuldig befunden. Beide müssen eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Franken bezahlen, bedingt erlassen bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die Anklage hatte 80 Tagessätze gefordert.

Ebenfalls müssen beide je eine Busse von 300 Franken oder drei Tage Haft sowie Untersuchungs- und Verfahrenskosten von je 1100 Franken begleichen. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die amtlichen Verteidiger, welche sich auf 7200 respektive 5700 Franken belaufen. Damit folgte das Gericht in grossen Teilen den Anträgen der Staatsanwaltschaft.