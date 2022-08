Wettkampftag Schnell, athletisch und kraftvoll: 150 Teilnehmer am Jugendnationalturntag in Märstetten - und zwei Einheimische im Schlussgang Zum dritten Mal in Folge organisierte der Turnverein Märstetten den Jugendnationalturntag. Die Nachwuchsathleten massen sich im fairen Gegeneinander im Ringen, Schwingen, Steinstossen oder im Bodenturnen.

Zwei Märstetter im Schlussgang: Andrin Habegger (links) gegen Kilian Kolb Bild: PD

Ein Jungturner beim Hochweitsprung. Bild: Christoph Heer

Seit dem Saisonstart im April bestritten die Nationalturner bereits etliche Wettkämpfe. Die Vorfreude auf die 27. Austragung des Jugendnationalturntags am Samstag war indes riesig, das war dem Turnernachwuchs richtiggehend anzusehen. Schon am Morgen brillierten sie in den unterschiedlichsten Wettkämpfen, hatten Spass und genossen den Tag.

Steinheben gehört zum vielfältigen Programm. Bild: Christoph Heer

Das Märstetter Organisationskomitee rund um Riegenleiter und OK-Präsident Christoph Kiser hatte schon im Vorfeld alles daran gesetzt, hervorragende Bedingungen zu schaffen. «Der Wettkampftag ist sehr gut angelaufen. 150 Teilnehmer, viele davon aus den Nationalturn-Hochburgen Luzern und Aargau sind ebenso motiviert, wie die vielen anderen aus unserem Einzugsgebiet», sagt OK-Vizepräsident Jan Grünenfelder. Er hatte den ganzen Tag über den Überblick und vertrat den abwesenden OK-Präsidenten Kiser in bester Manier.

Siegerpodest in der Leistungsklasse 2: vBenjamin Züger, Andrin Habegger & Kilian Kolb Bild: PD

Einheimische Sieger Der Einheimische Andrin Habegger aus Märstetten stand in der Leistungsklasse 2 am Schluss zuoberst auf dem Podest. Ein gestellter Schlussgang gegen den Vereinskollegen Kilian Kolb reichte zum Schluss für seinen Erfolg. Nach einem tadellosen Vornotenwettkampf mit der Maximalpunktzahl von 40 Punkten reichten dem späteren Sieger im zweiten Wettkampfteil ein Sieg und drei Gestellte zum Schlusserfolg. Auch der in der Leistungsklasse 1 startende Märstetter Yanick Siegenthaler stand ganz oben auf dem Podest. Sein Vorwettkampf war nicht makellos, aber am Nachmittag verbuchte er mit zwei Siegen im Ringen und einem Plattwurf im Schwingen weitere 30 Punkte und liess somit die Konkurrenz hinter sich. (KPh)

Nationalturner sind Allrounder

Die Bodenübung. Bild: Christoph Heer

«Mich als Turnvereinspräsident freut es zudem, dass unsere Mitglieder keinen Aufwand scheuen, den Jungnationalturnern diesen Wettkampftag zu ermöglichen. Dass wir jetzt diesen Sporttag zum dritten Mal in Folge durchführen, beweist, dass wir ein eingespieltes Team sind. Und wenn dann, so wie heute, viele Zuschauer kommen und ihre Sprösslinge anfeuern, wird das Ganze ein noch grösserer Erfolg», sagt Grünenfelder. Wenn sich jemand als Nationalturner engagiert, dann muss er unterschiedlichste Disziplinen beherrschen. Hochweitsprung, Bodenturnern, Lauf, Ringen und Schwingen, Steinstossen und Steinheben. «Es vermischt sich Athletik, Bewegungsfreude und Kraft», sagt der OK-Vize. Ein erfolgreicher Jugendnationalturntag auf dem Areal der Schulanlage Weitsicht ist schon wieder Geschichte. Für die Teilnehmer ein Wettkampf, den sie nicht so schnell vergessen werden. Dafür sorgt auch die Ehrengabe, die jeder Teilnehmer, dank der Vielzahl von Gönnern und Sponsoren, mit nach Hause nehmen durfte.

Lukas Thomi (12), Jugendnationalturner aus Wigoltingen und Mitglied TV Märstetten. Bild: Christoph Heer

«Am liebsten absolviere ich das Bodenturnen, da bin ich auch am besten. Steinheben ist mir zudem lieber als Steinstossen, aber hauptsache turnen und Spass haben, das ist das Wichtigste.»

Tim Roth (10), Jugendnationalturner aus Wigoltingen und Mitglied TV Märstetten. Bild: Christoph Heer

«Mit meiner Leistung im Bodenturnen bin ich sehr zufrieden, dafür ist es mir beim Steinstossen nicht so gut gelaufen. Nationalturnen ist das beste Hobby überhaupt und turnen beim TV Märstetten macht riesigen Spass.»