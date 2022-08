Wechsel «Es bricht bestimmt keine Panik aus»: René Walther tanzt zurzeit auf zwei Hochzeiten – seine Nachfolge in Münsterlingen scheint nun in Sichtweite Der Wechsel des Münsterlinger Gemeindepräsidenten ins Stadtpräsidium Arbon lässt für René Walther keine Zeit zum Durchschnaufen. Am alten Ort wähnt man sich gut vorbereitet auf die kommende Vakanz. Die Findungskommission wird zwei externe Kandidaten für die Nachfolge ins Rennen schicken.

Wie die Zeit vergeht: Wahlfeier von René Walther als neuer Gemeindeammann von Münsterlingen am 7. März 2010. Bild: Susann Basler

René Walther hat in Arbon bereits eine Wohnung bezogen. Auf der Münsterlinger Einwohnerkontrolle ist er schon abgemeldet. Am kommenden Freitag verabschiedet die Gemeinde ihren langjährigen Gemeindepräsidenten mit einem kleinen Fest und der «Ruederübergob» in Richtung Oberthurgau, wo Walther am 1. September das Stadtpräsidium im Städtchen Arbon übernehmen wird.

«Ich renne nicht weg!»

Das betont Walther mehrfach. Obwohl die E-Mails an die Adresse des Gemeindepräsidenten bereits an den Vize Jürgen Häberli weitergeleitet werden, erreicht man ihn telefonisch immer noch auf der Gemeindeverwaltung. Das Budget 2023, die nächste Gemeindeversammlung und vieles mehr hat er vor seinem endgültigen Abschied bereits vorbereitet. Und wenn es ihn brauche, stehe er immer noch zur Verfügung, «das ist selbstverständlich». Sie hätten in Münsterlingen viel Aufwand betrieben und weit vorausgedacht, sagt er. Um die Amtsübergabe und die Zeit ohne Gemeindepräsidenten müssten sich die Münsterlinger also keine Sorgen machen. «Es bricht bestimmt keine Panik aus.» Obwohl er eigentlich weg ist, ist Walther also auch immer noch da.

Erster Wahlgang am 30. Oktober

Doch wer in die Fussstapfen treten wird, die René Walther nach zwölf Jahren als Gemeindepräsident hinterlässt, ist noch offen. Seine Nachfolge wird erst an der Gesamterneuerungswahl am 30. Oktober bestimmt, vielleicht auch erst im zweiten Wahlgang am 27. November. Offizielle Kandidaten sind namentlich noch keine bekannt, noch bis am 5. September läuft die offizielle Einreichfrist.

Arbeitsbeginn als Leiter Verwaltung Da es sich beim Urnengang am 30. Oktober um die Gesamterneuerungswahl für die Legislaturperiode 2023 bis 2027 handelt, wird die neue Gemeindepräsidentin oder der neue Gemeindepräsident erst auf den Beginn selbiger am 1. Juni 2023 gewählt. Natürlich soll der Arbeitsbeginn aber schon früher sein. Wunschziel ist der 1. Januar. Damit dies möglich ist, würde die Präsidentin oder der Präsident vorübergehend als «Leiter Verwaltung mit beratender Funktion im Gemeinderat angestellt». Unterschriftsberechtigt als Gemeindeoberhaupt wäre der oder die Neue zu Beginn also noch nicht. (ubr)

Rosmarie Schamberger hat die Aufgabe übernommen, mit einer neunköpfigen Findungskommission Bewerbungen unter die Lupe zu nehmen. «Während der Sommerferienzeit ist nicht viel gelaufen», sagt sie. Das habe man aber so erwartet. Doch nun sind die Gespräche mit möglichen Kandidaten abgeschlossen.» Die Scherzingerin, die schon in der Findungskommission vor zwölf Jahren mit dabei war, verrät am Dienstag ganz aktuell, dass sie der Bevölkerung zwei Kandidaten präsentieren werden, nachdem insgesamt drei Bewerbungen bei ihnen eingegangen waren. «Es sind zwei Männer», sagt Rosmarie Schamberger, «beides Externe, also keine Einheimische.» Die Namen der beiden Interessenten bleiben vorderhand aber noch etwas unter Verschluss. Doch die Kommunikation werde in Bälde stattfinden. «Unsere Aufgabe ist nach der Präsentation beendet, der Wahlkampf ist einzig und allein Sache der Kandidierenden.» Rosmarie Schamberger weist darauf hin, dass sicher noch ein Wahlpodium stattfinden werde. Das Ziel der Kommission, nämlich den Stimmbürgern eine schöne Auswahl präsentieren zu können, werde somit erreicht.

Von den bisherigen Gemeinderäten will im Moment niemand

Damit ist auch klar, dass aus dem bestehenden Gemeinderat bisher niemand damit liebäugelt, ins Präsidium nachzurutschen. Vizegemeindepräsident Jürgen Häberli hatte bereits letzte Woche gegenüber unserer Zeitung gesagt:

Jürgen Häberli

Vizegemeindepräsident

Münsterlingen Bild: PD

«Bis jetzt hat niemand Ambitionen angemeldet.»

Der SVP-Kantonsrat ist seit 2009 in der Gemeindebehörde, nun wird er für eine noch nicht genau definierte Zeit das Präsidium ad interim übernehmen. «Natürlich war es für uns ein Schock, als wir hörten, René Walther bewirbt sich als Stadtpräsident in Arbon.» Aber das Münsterlinger Kollegium sei gut eingespielt und könne diese Übergangszeit bewältigen. «Wir bedauern den Weggang natürlich, René Walthers Leistungsausweis ist unbestritten. Aber Behörde und Verwaltung sind sehr gut vorbereitet.» Als Rettungssanitäter sei Häberli zeitlich flexibel, er habe nun auch einen «Jour fixe» auf der Verwaltung. Und der Gemeindepräsident habe die Übergabe tatsächlich akribisch aufgegleist. Häberli betont mit einem Lächeln:

«Ich kenne ihn lange genug, alles andere hätte mich auch sehr überrascht.»