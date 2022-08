Wahlkampf Grün ist Trumpf: Am Podium zu den Kreuzlinger Stadtratswahlen zeigen sich die neuen Kandidierenden von ihrer umweltfreundlichen Seite Mehr Velos, Fotovoltaikanlagen, begrünte Fassaden und Mut: Am Podium der Kreuzlinger Parteien haben sich die acht Kandidierenden für den Stadtrat den Fragen des Moderators und des Publikums gestellt. Dabei haben sich viele der Neuen betont ökologisch gegeben.

Sie wollen neu in den Kreuzlinger Stadtrat: Timon Altwegg (parteilos, vorne), Christine Forster (parteilos), Daniel Moos (parteilos) und Fabrizio Ribezzi (FDP). Bild: Ralph Ribi

Es geht zackig am Podium am Montagabend im Dreispitzsaal. Nur anderthalb Minuten gewährt Moderator Patrick Eich den Kandidierenden für den Kreuzlinger Stadtrat in der Vorstellungsrunde. Bei den Gesamterneuerungswahlen am 25. September werden nur fünf der insgesamt acht Kandidierenden den Sprung in die Exekutive schaffen.

Die drei bisherigen Stadträte, Thomas Beringer (EVP), Markus Brüllmann (SP) und Ernst Zülle (Die Mitte), sowie Stadtpräsident Thomas Niederberger (FDP) betonen in den 90 Sekunden, dass sie nach wie vor höchst motiviert seien, und zählen Projekte auf, die sie noch voranzutreiben und zu realisieren gedächten. Niederberger sagt etwa:

«Ich will erreichen, dass in der nächsten Legislatur der Spatenstich für das neue Stadthaus stattfinden kann – und zwar am Standort Schlemmerzentrum.»

Die Bisherigen: Die Stadträte Ernst Zülle (Die Mitte), Markus Brüllmann (SP) und Thomas Beringer (EVP) sowie Stadtpräsident Thomas Niederberger (FDP, vorne). Bild: Ralph Ribi

Drei der vier Neuen geben sich betont Grün. So sagt Timon Altwegg (parteilos), dass er zwar für eine wirtschaftsfreundliche Politik stünde, sich aber auch der sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst sei. Christine Forster (parteilos) würde im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung den Weg für die Velos frei machen wollen.

In Sachen erneuerbare Energien belege Kreuzlingen von allen Thurgauer Gemeinde den letzten Platz, sagt Daniel Moos (parteilos), Kandidat der Gruppierung Freie Liste. «Das würde ich schnellstmöglich korrigieren wollen.» Der Letzte im Bunde, Fabrizio Ribezzi (FDP), sieht sich als Volksvertreter und würde sich vom aktuellen Stadtrat mehr Mut wünschen.

Einer hat die Bodensee-Arena abgeschrieben

Und zackig geht es weiter: In der nächsten Runde dürfen die Kandidierenden nur mit Ja oder Nein antworten, sprich, entweder gehen die Daumen nach oben oder nach unten. Unter anderem zeigen bei der Frage nach dem Bau eines Parkhauses unter dem Bärenplatz alle 16 Daumen nach oben, auch sind alle dafür, dass die Stadt sämtliche Horte subventioniert.

Christine Forster (parteilos). Bild: Ralph Ribi

Ob die Bodensee-Arena eine Zukunft hat, beantwortet nur Altwegg mit einem Nein. Für ein flächendeckendes Tempo-30-Regime in der Stadt wären nur Forster und Moos zu haben. Letzterer äussert sich dafür nicht eindeutig zur Frage, ob die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger ohne roten Pass auf kommunaler Ebene das Stimmrecht erhalten sollen. Ribezzi ist dagegen, alle anderen dafür.

Anschliessend müssen sich die Neuen den Fragen des Moderators stellen. Die kurzen Antworten zeigen, dass Christine Forster den Verkehr im Stadtzentrum reduzieren will, Daniel Moos dieses näher an den See bringen möchte, Fabrizio Ribezzi sich am See ein Parkhaus wünscht und Timon Altwegg sich begrünte Fassaden in der Stadt vorstellen könnte.

Leere Dächer und Versorgungssicherheit

Als schliesslich das Publikum seine Fragen stellen darf, wird deutlich, dass den Menschen vor allem die Energieversorgung Sorgen bereitet. Entsprechend ist Stadtrat Thomas Beringer, zuständig für Energie Kreuzlingen, gefordert. Ein Mann moniert die leeren Dächer in Kreuzlingen und möchte wissen, weshalb Energie Kreuzlingen in Sachen Fotovoltaikanlagen nicht mehr tut. Beringer sagt:

«Bisher haben wir zu wenig gemacht, da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen.»

Thomas Beringer (EVP), Kreuzlinger Stadtrat. Bild: Ralph Ribi

Nun sei man aber dabei, das Personal aufzustocken und mehr in diesen Bereich zu investieren. Mit Blick auf mögliche Engpässe im Winter möchte eine Frau zudem wissen, ob die Energieversorgung gewährleistet werden kann. Beringer betont, dass man genügend Energie eingekauft habe und man Stand heute abgesichert sei. Auf den Aspekt, was geschieht, sollte keine Energie geliefert werden, geht er allerdings nicht ein.