Wahl Er sei kein «Bautiger», sagt der eine, der andere will Wohnraum schaffen: Wie sich die Kandidaten fürs Münsterlinger Gemeindepräsidium am Wahlpodium präsentierten Wer tritt in René Walthers Fussstapfen? Die beiden parteilosen Kandidaten für das Münsterlinger Gemeindepräsidium, der auswärtige Urs Arpagaus und der einheimische Hans-Jörg Saner, haben sich beim Wahlpodium dem Publikum präsentiert.

Die Kandidaten fürs Münsterlinger Gemeindepräsidium, Urs Arpagaus und Hans-Jörg Saner, stellen sich den Fragen des Moderators Andreas Notter. Bild: Ralph Ribi

Die Chance, die beiden Kandidaten für das Amt des Münsterlinger Gemeindepräsidenten vor der Wahl am 30. Oktober kennen zu lernen, nutzen am Dienstagabend viele Einheimische, rund 160 Menschen sind in die Bächlihalle gekommen. Zum Aufwärmen erhalten Urs Arpagaus und Hans-Jörg Saner, beide 55 Jahre alt und parteilos, je zehn Minuten Zeit, um sich vorzustellen.

Ersterer arbeitet hauptsächlich als Dozent für Technik Unternehmensprozesse, strategisches Prozessmanagent. Er lebt mit seiner Partnerin in Kradolf. Im Bereich Betriebswirtschaft kenne er sich aus, bei Seehäfen und Fussballplätzen dagegen weniger. «Ich bin offen für Anliegen, aber kein Jasager.»

Sein Kontrahent sagt gleich zu Beginn: «Dass ich aus Zürich bin, hört man.» Dort habe er 15 Jahre lang eine Sanitär- und Heizungsfirma geführt, heute arbeitet er als Gerichtsgutachter und Sachverständiger im Bereich Haustechnik. Er lebt mit seiner Partnerin und der kleinen Tochter in Landschlacht. Seine vier weiteren Kinder sind bereits erwachsen.

Den Aufruf der Findungskommission hörte nur einer

Während sich Urs Arpagaus auf den Aufruf der Findungskommission gemeldet hatte, meldete sich Hans-Jörg Saner auf eigene Faust. Moderator Andreas Notter will zu Beginn wissen, warum. Er sei auf hoher See gewesen, als die Findungskommission ihren Aufruf gemacht habe, und habe ihn schlicht nicht gehört. Saner ist begeisterter Segler «Ich hatte mir vorgenommen, drei Jahre lang die Welt zu umsegeln.» Zurück in der Schweiz habe die Findungskommission ihre Arbeit bereits abgeschlossen gehabt und so habe er sich selber gemeldet.

Politisch sehen sich die beiden parteilosen Kandidaten auf derselben Linie: rechts der Mitte. Unterschiedlicher Ansicht sind sie, wenn es darum geht, die Jungen zu motivieren, an einer Gemeindeversammlung teilzunehmen. Saner findet, man solle mit gutem Beispiel vorangehen, sprich: selber hingehen und die Jungen auch einmal mitnehmen. Arpagaus sagt dagegen, er sei diesbezüglich eher laissez faire.

«Die Jungen werden mit der Zeit auch alt und kommen dann von selber.»

Urs Arpagaus, Kandidat fürs Münsterlinger Gemeindepräsidium. Bild: Ralph Ribi

Das lässt viele in der Halle laut auflachen. Ernst werden die Kandidaten beim Thema Energiekrise. Arpagaus spricht davon, dass es Leute geben werde, die im Winter wegen der steigenden Preise finanzielle Unterstützung brauchten. «Dann muss die Gemeinde schauen, was diesbezüglich aus rechtlicher Sicht möglich und fair ist, um den Betroffenen zu helfen.»

Saner sieht derweil Potenzial beim Energiesparen und findet, dass jeder seinen Beitrag leisten müsse. Tipps hat er auch sogleich parat:

«Jedes Grad, das man weniger heizt, hilft.»

Hans-Jörg Saner, Kandidat fürs Münsterlinger Gemeindepräsidium. Bild: Ralph Ribi

Man müsse auch nicht alle Räume heizen, dann könne man den Thermostat in der Stube dafür auch ein wenig höher stellen.

Kein Interesse an einer politischen Karriere

Schliesslich kommt das Publikum zum Zug. Ein Mann möchte wissen, ob sich die Kandidaten nach einer allfälligen Wahl vorstellen könnten, einer Partei beizutreten und für den Grossen Rat zu kandidieren. Diese Ambition habe er nicht unbedingt, sagt Arpagaus, er würde sich mehr auf den Job als Gemeindepräsident konzentrieren wollen. Ins selbe Horn stösst Saner, er habe kein Interesse an einer politischen Karriere. Sollte sich der Einsitz im Grossen Rat aber als Vorteil für die Gemeinde erweisen, würde er eine Kandidatur in Betracht ziehen.

Eine Frau sorgt sich betreffend Wachstum der Gemeinde und fragt, wie die Kandidaten zum Thema Bauen stünden. Während Saner sagt, er wolle Wohnraum für den Mittelstand schaffen, meint Arpagaus, dass er das Thema behutsam angehen wolle. «Ich bin kein Bautiger.»