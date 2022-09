Wäldi Folgsame Schafe: 50 Teilnehmer waren an der Hütehunde-Meisterschaft im Thurgau dabei Am vergangenen Wochenende haben in Wäldi 50 Hundeführerinnen und Hundeführer ihre Arbeitsprüfungen mit Hütehunden abgelegt.

Die Hunde treiben auf Befehl ihrer Besitzerinnen und Besitzer die Schafe durch einen Parcours. Bild: Arthur Gamsa

Mit Hundeführern sprechen macht vor dem Start wenig Sinn. Diese stehen bereits voller Konzentration bereit. Manche sind in leise Gespräche mit dem Partner involviert. Jede und Jeder will siegen. Denn in den Final am Sonntag gelangen nur noch 16 Teilnehmer. Die 36-jährige Corinne Rella ist mehrfache Schweizer Meisterin und sie tritt auch an internationalen Wettkämpfen an. Am Freitagnachmittag jagt ihre sechsjährige Border Collie Hütehündin Loppa über das Feld, mit voller Konzentration und Einsatz. Insgesamt 50 Teilnehmer haben sich für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert.

Ein Richter beurteilt die Leistung der Hunde

Johann Beeli, ein erfahrener Hundeführer, sagt: «Die Rangierung ist oft mit einer Portion Glück gekoppelt.» Manchmal schert ein Schaf aus, sagen die Experten. Diese Fehler wirken sich in der Punktzahl aus. Um schliesslich nach der Qualifikation am Freitagnachmittag in den vorderen Rängen mitzumischen, hängt aber auch davon ab, wie die Schafe mitmachen.

Ein Border Collie umkreist ein Tier. Mit Pfiffen und Rufsignalen steuert der Hundeführer seinen Hütehund in höchster Präzision hinter eine Gruppe von fünf Schafen. Der Hund hat die Schafe unter Kontrolle und bewegt diese mit Signalen seines Hundeführers durch einen Parcours. Ein Richter beurteilt die Arbeit. In der Qualifikation gilt es, eine fünfköpfige Schafgruppe durch den ausgesteckten Parcours zu führen. So, dass die Schafe ganz ruhig in der vorgegebenen Zeit von 15 Minuten den Parcours bewältigt haben.

Die Schafe durchqueren drei Tore. Es wartet auch eine besondere Aufgabe. Zwei Tiere müssen vorübergehend abgetrennt werden. Die Schlussaufgabe ist, die Schafe in ein Weidestück zu treiben. Bei der Arbeitsprüfung muss die Zusammenarbeit zwischen dem Hundeführer und dem Hund, welcher die Schafe ruhig und harmonisch durch den vorgegebenen Trail leiten muss, optimal funktionieren. «Dem Border Collie liegt diese Aufgabe im Blut», sagt Erwin Schenk. Schenk, der seit 30 Jahren mit Border Collies arbeitet, ist ein Gründungsmitglied der Regionalgruppe Seerücken. Diese nahm 2008 ihren Anfang.

Nach zehn Jahren ist die Schweizer Meisterschaft zurück

Tanja Baer, Mitglied der Regionalgruppe Seerücken. Bild: Arthur Gamsa

«Wir freuen uns, nach zehn Jahren die Schweizer Meisterschaft der Hütehunde im Thurgau wieder bei uns auszutragen», sagt Tanja Baer von der Regionalgruppe Seerücken. Hundeführer aus der ganzen Schweiz, darunter mehrere Schweizer Meister nutzen diese Gelegenheit, um sich in Wäldi untereinander zu messen. Dabei lösen die Hunde Aufgaben. Sie treiben Schafe durch einen Parcours.

Die Veranstalter betonen das Tierwohl bei den Arbeitsprüfungen. Schafstellerin Elisabeth Brechbühl sagt: «Die Schafgruppe wird nach jedem Lauf, welcher fünfzehn Minuten dauert, ausgewechselt und die Schafe können sich auf einer Weide ausruhen.» Ihre Kollegin Simona Holzgang sagt: «Wir treiben die Schafe ruhig an den Ausgangspunkt.» Die Prüfung startet mitten auf dem Feld.