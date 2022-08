Die Stadtwerke Konstanz liefern über ihr eigenes Netz auch Erdgas in die Unterseegemeinden von Tägerwilen bis Stein am Rhein. Die Kunden erhalten ihre Rechnungen dort direkt von den Stadtwerken Konstanz. Auch sie sind per 1. Oktober von Preiserhöhungen aufgrund der staatlichen Umlage in Deutschland betroffen. Bei einem Jahresverbrauch von 20'000 Kilowattstunden (ein kleines Einfamilienhaus) könne der Mehrpreis rund 2500 Franken im Jahr betragen, schreiben die Stadtwerke auf Anfrage. (ubr)