Tägerwilen Die Volksschulgemeinde braucht mehr Platz und präsentiert ihre Ideen Tägerwilen wächst weiter und braucht daher dringend Schulraum. Die Volksschulgemeinde legt nun drei Varianten vor, die den Neubau des Kindertreffs, eines Doppelkindergartens und eine Schulraumerweiterung beim Trittenbach vorsehen.

Schulpräsident Daniel Heidegger und Michael Bühler präsentierten die drei Machbarkeitsstudien.

«Im November 2021 fällte die Behörde den Entscheid zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für dringend benötigte, künftige Schulbauten», hielt Daniel Heidegger, Präsident der Volksschulgemeinde Tägerwilen, am Montagabend am Informationsanlass fest.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steige, seien es im Jahr 2021 insgesamt 650 gewesen, erwarte die Volksschulgemeinde Tägerwilen im Jahr 2035 bereits 770. «Das entspricht einer Zunahme um 18 Prozent», sagte Heidegger. Damit sei der Bedarf nach zusätzlichem Schulraum ausgewiesen.

Neuer Kindertreff für 8 Millionen Franken

Michael Bühler vom Planungsbüro Buffoni Bühler erläuterte danach die drei Machbarkeitsstudien. Die Bauetappe 1 umfasse den Neubau des Kindertreffs sowie drei Räume für textiles Gestalten, einen Multifunktionsraum und Garderoben beim Schulhaus Trittenbach, zwischen Hasenweg und Sportplatz. «Das ist die letzte grosse, freie Parzelle.»

Im Aussenraum gebe es Spielbereiche, einen gedeckten Veloparkplatz sowie Kurzparkplätze für Eltern und Parkplätze für Mitarbeitende, insgesamt zwölf Stück. Für die Anlieferung müsse der Hasenweg verbreitert werden. In das dreigeschossige Gebäude würden 8 Millionen Franken investiert.

«Aufgrund der aktuellen Situation haben wir zehn Prozent Teuerung und Zuschlag mit einberechnet.»

Die nächsten Schritte sind bei allen Varianten gleich: das Sollraumprogramm überprüfen, Koordination mit der Politischen Gemeinde, das Erstellen des Finanzplanes, die Auslösung der Kredite für die nächste Projektphase und die Aufbereitungsphase zur Ermittlung des Rahmenkredits. Daniel Heidegger gibt diesem Projekt Priorität:

«Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr darüber abstimmen können, mit Tendenz an der Urne.»

Es sind Absprachen mit Gemeinde und Kanton nötig

Die Bauetappe 2 sieht den Ersatzneubau eines Kindergartens vor. Der Standort ist bei der Sekundarschule geplant, der bestehende Pavillon soll abgebrochen werden. «Wir favorisieren hier einen zweigeschossigen Bau», sagte Bühler. Dieser habe den Vorteil, dass die Umgebung noch genügend Raum für Spielflächen lasse. Die Investitionen werden auf 4,3 Millionen Franken veranschlagt. Zwei Punkte müssten noch detailliert abgesprochen werden:

«Wir brauchen ein Grenzbaurecht mit der Gemeinde und haben die Waldabstandsthematik mit dem Kanton zu diskutieren.»

Die Bauetappe 3 sieht die Schulraumerweiterung Trittenbach vor. «Hier haben wir eine Zeitachse von acht bis neun Jahren zur Entscheidung», erklärte Bühler. Der Anbau Richtung Südosten soll beim Sportplatz realisiert werden. 6 Millionen Franken müssten dafür investiert werden. Allerdings sei momentan keine Weiterführung der Planung vorgesehen. «Der Ausbau Trittenbach ist zurückgestellt, weil wir keine Schulzimmer auf Vorrat bauen möchten», sagte Heidegger.

In der Sekundarschule könne es in den nächsten 15 Jahren zu einem Engpass kommen, meinte der Schulpräsident weiter. Deshalb werde, in Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde, der Standort Torggel geprüft. «Es gibt dazu den Auftrag einer Nutzungsstudie mit Kostenschätzung.» Konkret werde die Unterbringung der Schulverwaltung und der Küche geprüft. Beim Torggel gebe es aber das Damoklesschwert Denkmalpflege, gab Heidegger zu bedenken. Die Sekundarschule habe noch eine Landreserve nördlich des Schulhauses.