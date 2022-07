Tägerwilen Die Monster sind zurück: Auch in diesem Jahr finden die «Dark Nights» wieder statt Kommenden Herbst findet in Tägerwilen wieder der Live-Schocker-Event «Dark Nights» statt. Bei der achten Ausgabe erhalten die Gäste einen Einblick ins Gehirn eines sadistischen Frauenmörders. Erstmals gibt es an einem Abend eine mildere Version für jugendliche Horrorfans ab 16 Jahren.

Ein Vorgeschmack auf die diesjährigen «Dark Nights» Bild: PD

Horrorfans dürften sich ob dieser Nachricht freuen: Auch dieses Jahr findet im Oktober und November wieder der Live-Schocker-Event «Dark Nights» in Tägerwilen statt. «Nachdem es im vergangenen Jahr erst danach ausgesehen hat, dass die ‹Dark Nights› nicht mehr in der bewährten Halle der Jud Bio-Jungpflanzen AG stattfinden können, konnte der Eigentümer Beat Jud Entwarnung geben; auch dieses Jahr kann der Event in seinen Hallen stattfinden», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Nadine Rüegg, Vizepräsidentin des Vereins After Dark Entertainment. Bild: Christoph Heer

Auch dieses Jahr hätten sich die Macher der «Dark Nights» ein spezielles Thema überlegt. «Wir gingen aber für 2022 einen ganz anderen Weg, was die Geschichte angeht», lässt sich Nadine Rüegg, Vizepräsidentin des Vereins After Dark Entertainment, zitieren.

«In den vorangegangenen Jahren strickten wir uns die Horrorgeschichten selber, welche wir erzählen wollen. Dieses Jahr kreieren wir den Horror, basierend auf einer bereits bestehenden Geschichte.»

Sie seien sich aber sehr sicher, dass sie ihren Gästen auch damit einen kalten Schauer über den Rücken jagen könnten.

Der Video-Trailer zu den «Dark Nights» 2022. Video: PD

Einblick ins Gehirn eines Frauenmörders

Der diesjährige Event trägt den Titel «Cell». Die Geschichte dahinter: Mit Hilfe eines neuen, bahnbrechenden Therapieverfahrens ist es möglich, die Gehirnwellen eines Menschen mit denjenigen eines jeden anderen Menschen zu verbinden.

Die Gäste der «Dark Nights» tauchen auf diese Weise in die verstörende Gedankenwelt des Frauenmörders Vincent ein. Das ist dringend nötig, weil er im Koma liegt und noch irgendwo sein letztes Opfer gefangen hält. Die Gäste sollen herausfinden, wo, um es noch lebend befreien zu können.

Die Planungen und Vorbereitungsarbeiten seien bereits weit fortgeschritten. Die Aufbauarbeiten beginnen Mitte September und dauern zirka vier Wochen.

Die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten zu den «Dark Nights» 2021. Bild: Donato Caspari

(2. Oktober 2021)

Erstmals ein Event für Jugendliche ab 16 Jahren

Aufgrund des Gruselfaktors des Live-Schocker-Events war bisher der Zugang Erwachsenen ab 18 Jahren vorbehalten. Heuer findet erstmals an einem Abend der Event in etwas milderer Form statt, sodass auch Horrorfans ab 16 Jahren auf ihre Kosten kommen. Nadine Rüegg dazu:

«Wir wurden immer wieder von Gästen gefragt, ob der Sohn oder die Tochter mitgenommen werden dürften, welche 16 oder 17 Jahre alt waren. Daher haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, einen Abend für diese Gäste anzubieten.»

An diesem speziellen Abend sei unter anderem auch das Gastroangebot eingeschränkt, um dem Jugendschutzgesetz zu entsprechen. (red)