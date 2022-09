Subvention Auch finanziell schwächer gestellte Eltern sollen sich in Kreuzlingen die Kita frei auswählen können: Ein Vorstoss rennt bei der Stadt offene Türen ein Eine Motion verlangt, dass alle Kindertagesstätten in der Stadt gleich gestellt werden, sprich subventionierte Betreuungsplätze anbieten können. Heute sind es nur drei Institutionen. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat über das Anliegen.

Zvieri in der Kita: Ein Bild aus einer Frauenfelder Kinderbetreuungsinstitution. Bild: Andrea Stalder

Wenn Mami und Papi arbeiten gehen, muss jemand anders auf die Kleinen aufpassen. Neben den Diensten des Grosis übernehmen diese Betreuung von Kindern im Vorschulalter immer häufiger private Kindertagesstätten. Rägäbogä, Hukugei, Calimero und eine Handvoll weiterer Institutionen bieten in Kreuzlingen solche Dienste an. Eine Branche, welche sich aufgrund des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels in den letzten Jahren stark verändert hat. Neue Angebote verschiedener pädagogischer Ausrichtungen sind entstanden.

Die Grenze liegt bei 80'000 Franken steuerbarem Einkommen

Diese Entwicklung griffen die FDP-Gemeinderäte Alexander Salzmann und Christian Brändli Ende 2021 in einer Motion auf. Ihr Forderung: Die Gleichbehandlung der Kitas bei der Subventionierung durch die Stadt Kreuzlingen. Denn in der Tat ist es heute so, dass die Stadt historisch bedingt lediglich mit drei Anbietern eine Leistungsvereinbarung hat: Mit der Kita Felsenburg (Verein Kreuzlinger Kinderkrippe), der Villa Doldenhof (ehemals Zwerglihuus) und dem Tagesfamilienverein Kreuzlingen. Nur in diesen drei Institutionen gibt es derzeit durch die Stadt subventionierte Betreuungsplätze für Familien, welche die Kriterien erfüllen. Die wichtigsten sind der Wohnsitz in Kreuzlingen, ein steuerbares Familien-Einkommen unter 80'000 Franken jährlich und kein steuerbares Vermögen.

Die Stadt ist schon an der Arbeit

Dorena Raggenbass

Stadträtin Kreuzlingen Bild: Andrea Stalder

«Die Motionäre rennen bei uns offene Türen ein.»

Das sagt die zuständige Stadträtin Dorena Raggenbass. Die Anpassung der Strukturen bezüglich der Förderung der ausserfamiliären Kinderbetreuung sei bereits in Arbeit. Insofern sei der Vorstoss, der am Donnerstag im Gemeinderat behandelt wird und vom Stadtrat zur Unterstützung empfohlen wird, Wasser auf die Mühlen. «Der grösste Vorteil, den es zu erreichen gilt, ist, dass subventionsberechtigte Familien künftig frei wählen können, wo sie ihre Kinder betreuen lassen wollen», erklärt Dorena Raggenbass.

«Der zusätzliche Bedarf an subventionierten Plätzen ist aber gar nicht so gross.»

65 Krippenplätze und 90 Plätze in Tagesfamilien sind es aktuell, wie eine Umfrage bei allen Anbietern im vergangenen Jahr ergeben hat. Etwa für 20 von der Stadt unterstützte Plätze mehr würde eine Nachfrage bestehen, schätzt man in dieser Erhebung.

Das Interesse, ebenfalls subventionierte Plätze anzubieten, ist bei einigen anderen Krippen durchaus vorhanden, sagt Dorena Raggenbass. Drei entsprechende Anfragen seien ihr aus der jüngeren Vergangenheit bekannt. Mit diesen Kitas müsste die Stadt dann jedoch Leistungsvereinbarungen abschliessen. Und diese müssten natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Eine kantonale Bewilligung muss vorliegen und die Vorgaben des Verbandes kibesuisse eingehalten werden, darunter sind etwa Mindestlöhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Subjetorientierte Subvention

Als erstes will der Stadtrat jedoch die bestehende Leistungsvereinbarung mit der Kita Felsenburg neu regeln. Sie basiert auf einer Volksabstimmung von 1992. Statt einer jährlichen Unterstützung des Vereins (derzeit mit Kostendach von 420'000 Franken) soll künftig - wie beim Tagesfamilienverein und der Villa Doldenhof bereits umgesetzt - ein subjektorientiertes Subventionsmodell zum Tragen kommen. Das heisst, die Stadt bezahlt ihre Beiträge an die Institution nur für Familien, welche diese gemäss ihrem steuerbaren Einkommen und dem entsprechenden Tarif zu Gute haben. Dasselbe Modell soll dann einst auch für weitere Kitas gelten.

Die Mehrkosten für die Stadt steigen nur leicht

Die Anpassungen der städtischen Rahmenbedingungen werden in eine Botschaft an den Gemeinderat fliessen. Stadträtin Dorena Raggenbass möchte diese in ihrer verbleibenden Amtszeit bis Ende Mai 2023 noch vorlegen. Die gesamte Subventionierung von Krippenplätzen durch die Stadt Kreuzlingen - heute besteht ein Kostendach von jährlich rund 600'000 Franken - werde mit der Neuregelung wohl ansteigen. «Aber voraussichtlich nur leicht.» Wenn es jedoch politisch gewollt sei, die Kriterien für die Unterstützung herabzusetzen, sprich auch etwas etwas besser verdienenden Familien Beiträge zu gewähren, sehe die Rechnung natürlich wieder ganz anders aus.