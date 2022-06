Moos ist 1972 geboren, wuchs in Kreuzlingen auf und studierte in Konstanz Maschinenbau. Als Ingenieur auf Montage lernte er die Welt kennen. Elf Jahre leitete Moos die Energiefachstelle der Stadt Frauenfeld, bevor er jüngst in die Privatwirtschaft zurückkehrte. Moos hat eine 15-jährige Tochter und lebt in einer Partnerschaft. Pfadi und Jugendmusik waren seine früheren Leidenschaften, heute engagiert er sich in der Feuerwehr und beim Verein Geothermie Thurgau. Seine Freizeit verbringt er auf dem Bodensee. (ubr)