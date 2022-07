Stadtmeisterschaften Kreuzlingen freut sich auf grosses Tennis Der Tennisclub Hörnli führt in Zusammenarbeit mit dem TC Kreuzlingen und dem TC Münsterlingen vom 15. bis 21. August die traditionellen Stadtmeisterschaften durch. Auch der beliebte Grümpi-Abend findet wieder statt.

Das Präsidenten-Trio verspricht grosses Tennis: Patric Britt, TC Münsterlingen, Marc Hug, TC Hörnli und Andreas Schreiber, TC Kreuzlingen Bild: Urs Brüschweiler

(red) Marc Hug, Andreas Schreiber und Patric Britt sind sich sicher: Die Stadtmeisterschaft wird grosses Tennis bieten und ein Treffpunkt für alle Sportbegeisterten werden. Die Präsidenten der Tennisclubs Hörnli, Kreuzlingen und Münsterlingen betonen die gute und enger werdende Zusammenarbeit ihrer Vereine, nicht nur bei der Organisation der Stadtmeisterschaften. Kaum ein regionales Turnier sei grösser als dieses, sagt Marc Hug, der als OK-Präsident und mit dem TC Hörnli dieses Jahr erneut den Lead bei der Organisation hat. 200 Teilnehmer in der Turnierwoche vom 15. bis 21. August strebt man an. Alle Lizenzierten und Hobbyspieler aus der Region sind aufgerufen, sich die Daten rot in der Agenda zu markieren.

Gespielt wird dank der Unterstützung des TC Kreuzlingen und des TC Münsterlingen auf allen Plätzen der Klubs. Für die Sieger und Finalisten in den zahlreichen Kategorien warten dank vieler grosszügiger Sponsoren attraktive Preise und Gutscheine von lokalen und regionalen Unternehmen. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es Pokale und Medaillen zu gewinnen.

Grümpi wird immer beliebter

Besonders viel Spielspass für nicht lizenzierte Spieler und Klubmitglieder bietet wiederum das beliebte Grümpi. Es findet am Donnerstagabend, 18. August, ausschliesslich auf der schönen Anlage des TC Hörnli nahe beim Freibad statt. Je mehr Teilnehmer an den Start gehen, desto mehr Möglichkeiten für freundschaftliche Matches unter Kollegen sind vorhanden. Der Anmeldestand bis jetzt lasse eine hohe Teilnehmerzahl erwarten, freut sich das Klubpräsidenten-Trio. Und man hofft, dass wiederum viele Spieler auch aus anderen Sportarten sich die Gelegenheit für einen gut gelaunten Tennisabend nicht nehmen lassen.

Der durchführende Verein TC Hörnli hat sich auch fürs Drumherum einiges einfallen lassen. Der Grümpi-Abend ist traditionell der Partyabend mit Barbetrieb, aber auch an allen anderen Tagen lädt eine attraktive Festwirtschaft Spieler und Zuschauer zu geselligen Stunden ein.