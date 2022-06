Stadtfäscht Kreuzlingen macht sich bereit für das grosse Stadtfäscht! – fünf Geheimtipps, was man nicht verpassen sollte Auf dem Bärenplatz und im Dreispitzpark entsteht aktuell eine Partystadt für die grosse Jubiläums-Feier vom 1. bis 3. Juli. 45 Baustellen managt der Infrastruktur-Chef, allein 800 Personen werden einen Auftritt auf einer der Bühnen haben.

Die OK-Mitglieder des Kreuzlinger Stadtfäscht auf dem Festturm. Im Hintergrund laufen die Aufbauarbeiten, etwa für die Tanztankstelle. Bild: Ralph Ribi

Noch zweimal Schlafen, dann ist es so weit. Am Freitag um 13 Uhr werden Bläser des Symphonischen Blasorchesters mit Fanfaren das grosse Stadtfäscht eröffnen. Kreuzlingen feiert drei Tage lang sein 75-Jahr-Jubiläum als Stadt mit über 10’000 Einwohner. Das 15-köpfige Organisationsteam lädt zum letzten Stelldichein für die Presse auf den 8,5 Meter hohen Festturm. OK- und Stadtpräsident Thomas Niederberger kann vermelden:

«Wir sind bereit für das grosse Festwochenende!»

Wobei das natürlich nicht heisst, dass die Vorbereitungen abgeschlossen wären. Nur schon Infrastruktur-Chef Markus Baiker schaut aktuell bei 45 Baustellen zum rechten.

Rundumblick vom Festturm am Montagabend. Video: Urs Brüschweiler

Der Blick vom Turm herab zeigt es deutlich. Auf dem Bärenplatz und im Dreispitzpark wuseln die Arbeiter. Festzelte und Partylokalitäten schiessen seit einer Woche aus dem Boden. Aber es ist klar, das grosse Festwochenende kann kommen. «In jedem Gespräch, das ich führe, spüre ich die Vorfreude», sagt Niederberger. Er und sein OK-Team sind sich sicher:

«An der geballten Ladung an Programm wird die Bevölkerung grosse Freude haben.»

Allerdings unterlässt er es auch nicht, den Anwohnern für ihr Verständnis zu danken. Das Stadtfäscht werde natürlich nicht ohne Emissionen und Einschränkungen über die Bühne gehen.

Die dreistöckige Tanktanzstelle. Im vergangenen Sommer noch die Kulisse von «Schweizermacher» des See-Burgtheaters. Bild: Ralph Ribi

Plattform für lokale Künstler

Apropos Bühne: Valentin Huber, Raphael Hugentobler und Martin Leuch haben ein gewaltiges Programm auf die Beine gestellt. 800 Personen, vom Solokünstler über die Band bis zum Orchester, werden auf der TKB-Bühne, der Turmbühne und in der Tanztankstelle das Fest musikalisch und lebendig gestalten.

«Die meisten sind lokal verankert», sagt Huber. Man wolle den hiesigen Künstlern eine Plattform bieten. «Mit unserem Aufgebot können wir locker mit dem Open Air St.Gallen mithalten.» Und damit nicht genug: Tobias Mahlbacher von der offenen Jugendarbeit präsentiert mit der OJA-Bühne noch weitere künstlerische Attraktionen und Angebote für Teenager und andere Junggebliebene.

Nicht enden wollendes Angebot an Attraktionen

Das Festbier zum 75-Jahr-Jubiläum der Stadt Kreuzlingen. Bild: Urs Brüschweiler

80 Vereine sind am grossen Fest beteiligt. Und sehr viele haben keinen Aufwand gescheut, sich mit spektakulären Aktivitäten zu präsentieren. Die Pirateninsel, gemeinsam betrieben von den Kreuzlinger Wassersportvereinen, bietet ein 8-mal 11 Meter grosses und 1 Meter tiefes Bassin. Rudern, Segeln, Tauchen; alles wird dort möglich sein für die Festbesucher. Die dreistöckige Tanztankstelle – erstellt aus der letztjährigen Kulisse des See-Burgtheaters – ist neben einer Bühne auch eine Lounge sowie eine Rooftopbar und bietet bereits heute einen faszinierenden Anblick.

Infrastruktur-Chef Markus Baiker wird sich als Nächstes um den Aufbau des Magic-Sky kümmern. Ein spektakuläres Runddach mit 21 Metern Durchmesser, unter welchem die Quartiervereine und die Sportfischer ihre Gäste begrüssen werden.

Die Kreativinsel Matalikusch mit Luftakrobatik-Vorführungen, die Brunnen-Bar der Gruppe Schnapsidee, der Biergarten, das Chrüzlinger Fest – quasi als Fest im Fest –, die Sportsbar, das fasnächtliche «Ho Narro im Summer»-Zelt; es hört fast nicht mehr auf. Für die grosse Wasserrutsche hat OK-Mitglied Andreas Schreiber bereits 1000 Anmeldungen registriert und empfiehlt allen, sich gleich online einen Rutsch-Slot zu reservieren.

Martina Eggenberger, zuständig fürs Fest-Marketing, zeigt die Andenken: Weingläser mit dem Stadtfäscht-Logo gibt es für einen Fünfliber zu kaufen. Und ganz wichtig: Das 75-Jahr-Jubiläum Kreuzlingens hat sogar sein eigenes Festbier.

Fünf Dinge, die es nicht zu verpassen gilt Nichts zu verpassen, wird die grösste Herausforderung für Besucher des Stadtfäschts: Fünf OK-Mitglieder geben Tipps, wo sich das Dabeisein lohnt: Thomas Niederberger empfiehlt einerseits, die Angebote der grossen Delegationen aus den Partnerstädten Wolfach und Cisternino zu berücksichtigen, sowie das Chrüzlinger Fäscht mit den Darbietungen der Nationen am Samstag, 12 bis 15 Uhr, in der Tanztankstelle. Für Renate Giger lohnt sich der Besuch bei den Kreuzlinger Kindertagesstätten. «Jede bietet etwas anderes an. Für Familien gibt es da sehr viel zu erleben.» Das «Spiel ohne Grenzen» ist für Markus Baiker ein Muss für alle. 12 Aktivposten, verteilt übers ganze Festgelände, gilt es für die Teilnehmer zu absolvieren. Besonderen Spass bereite sicher das Geschicklichkeitsfahren mit den ferngesteuerten Mowag-Eagles. Den besten Überblick hat man auf dem Festturm, sagt Martina Eggenberger. Die Junge Wirtschaftskammer betreibt drei Bars: die Wald-Bar zu unterst, in der Mitte die Eis-Bar und oben die Sonnen-Bar. Thomas Knupp freut sich auf eine Zigarre und gute Musik in der Portmann-Lounge auf der ersten Etage der Tanztankstelle. Das gesamte Festprogramm ist zu finden auf:

www.stadtfestkreuzlingen.ch

Vereine können auf gute Verdienste hoffen

Renate Giger hat ihr Aufgabe im OK, Sponsoren zu suchen, erfolgreich gestaltet. Unternehmen und Gönner würden rund 30 Prozent der veranschlagten Festkosten von 750’000 Franken tragen. Und Finanzchef Thomas Knupp kann grünes Licht geben, dass die halbe Million Franken aus der Stadtkasse, welche im städtischen Budget 2022 bewilligt worden waren, eingehalten wird. Für Stadtpräsident Thomas Niederberger zählt aber noch etwas anderes:

«Wenn wir gutes Wetter haben, sollte in den Kassen der Vereine mehr Geld sein, als wir an Steuergeldern ausgegeben haben.»

Und überhaupt das Wetter? Im OK ist man sich sicher: Pünktlich zum Festbeginn am Freitagmittag wird der Regen enden und die Sonne scheinen.