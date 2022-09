Stadtbild Keine Chance für das Haus zur Helvetia: Warum das 150 Jahre alte Kreuzlinger Geschäftshaus nicht mehr wertvoll ist Das markante Gebäude am Kopf des Boulevards wird in absehbarer Zeit zu Gunsten einer Überbauung für die Raiffeisenbank abgebrochen. Unter Schutz steht das «Helvetia» seit 2014 nicht mehr. Es ist innen «verbaut».

Das Haus zur Helvetia am Boulevard aus dem Jahr 1875 muss einer Überbauung weichen. Bild: Urs Brüschweiler

Das Haus zur Helvetia wird weichen müssen. So viel ist klar. Die Chancen auf Erhalt des markanten Geschäftshauses an bester Lage am Boulevard sind gleich null. Ein Neubau für die Raiffeisenbank wird in absehbarer Zeit den Abbruch des Geschäftshauses aus dem Jahr 1875 nötig machen.

EVP-Gemeinderat Thomas Leuch hatte nach der Präsentation der geplanten Überbauungspläne im vergangenen Winter mit einer Schriftlichen Anfrage im Stadtparlament für den Erhalt des Hauses geworben. «In Kreuzlingen ist in den letzten Jahrzehnten viel Bestand an wertvollen Gebäuden vernichtet worden», schrieb er.

«Das Ensemble der Häuser an der Helvetiakreuzung bildet ein Stück der Stadtgeschichte ab.»

In der Tat wird etwa die «Grünau» gegenüber derzeit mit grossem Aufwand restauriert. Weshalb denn das Haus zur Helvetia – einst Gasthaus, später Bank und heute Geschäftshaus – nicht als schutzwürdig beurteilt werde, wollte Leuch wissen.

Bausubstanz in schlechtem Zustand

«Auf den ersten Blick ist es tatsächlich schade», sagt Stadtrat Ernst Zülle.

Ernst Zülle

Stadtrat Kreuzlingen (Mitte)

Departement Bau. Bild: Tobias Garcia

«Aber bei genauerer Betrachtung muss man sagen, dass die Liegenschaft im Innern total verbaut und die Bausubstanz in schlechtem Zustand ist. Der Erhalt lohnt sich nicht.»

Einzig die Fassade wäre noch erhaltenswert, sagt Zülle, das mache aber keinen Sinn. In der Beantwortung des Stadtrates von Leuchs Anfrage wird denn auch ausgeführt, dass 2014 bei einer Überprüfung der bis dahin geltenden Einstufung «wertvoll», hohe Beeinträchtigungen des denkmalpflegerischen Wertes festgestellt wurden. Von verschiedenen «wenig sensibel ausgeführten Umbauten» ist die Rede, etwa von der Absenkung des Erdgeschosses auf das Strassenniveau. Eine Schutzwürdigkeit sei auch aus Sicht des Amtes für Denkmalpflege nicht mehr gegeben. Das «Helvetia» wurde folglich damals auf «bemerkenswert» abgestuft und der Stadtrat fällte einen Nichtunterschutzstellungsentscheid.

Ein Abbruch sei somit also möglich, sofern er zu Gunsten einer bewilligungsfähigen und städtebaulich hochwertigen Überbauung passiere, erklärt der Stadtrat. Zülle ist zudem überzeugt, dass moderne Bauten heute das Stadtbild aufwerten und bereichern könnten. «Und in diesem Fall sind wir auf gutem Weg. Das neue Projekt gibt städtebaulich etwas her.» Nicht zuletzt sei es auch aus einem Varianz-Verfahren hervorgegangen.

Warten auf das Go aus Frauenfeld

Die Visualisierung zeigt, wie die Überbauung dereinst aussehen soll. Bild: PD

Es ist tatsächlich ein ambitiöses Vorhaben, welches die Raiffeisenbank Tägerwilen, der Thurgauer Milchproduzentenverband und die Immobilienentwicklungsfirma Immo H2J realisieren wollen. Direkt am Boulevard soll ein Neubau für die Kreuzlinger Bankfiliale entstehen, in der alten Molki dahinter ist eine Markthalle geplant. Weiter kommen Gewerberäume und 30 bis 40 Wohnungen hinzu, ebenso wie eine Tiefgarage, die nach Möglichkeit auch teilweise öffentlich genutzt werden kann.

Architekt Jürg Pengler von der Immo H2J würde gerne so bald wie möglich das Baugesuch einreichen. Gerade bei den Räumen für Raiffeisenbank gebe es einen gewissen Zeitdruck. Blockiert wird der Projektfortschritt jedoch von der noch nicht rechtskräftigen Kreuzlinger Ortsplanungsrevision. Solange diese noch nicht in Kraft sei, könnten markante Teile der Überbauung nicht realisiert werden. Pengler macht keinen Hehl daraus, dass ihn das lange Warten stört.

«Es ist schwierig, die Begeisterung für ein Projekt hochzuhalten über Jahre hinweg.»

Auch Stadtrat Ernst Zülle würde das neue Bauregime lieber gestern als morgen umgesetzt wissen. «Wir warten auf grünes Licht vom kantonalen Departement für Bau und Umwelt. Gerade kürzlich haben wir in Frauenfeld mit Nachdruck um Tempo gebeten.» Momentan hofft man bei der Stadt auf die Inkraftsetzung per 1. Januar 2023.