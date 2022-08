Spatenstich Die Bauphase beginnt: Der Münsterlinger Kindertreff erhält ein neues zu Hause Auf dem Scherzinger Schulgelände sind die Bagger aufgefahren. Für den Hort, die Spielgruppe und den Mittagstisch wird bis Ende Mai 2023 ein zweigeschossiger Holzbau realisiert.

Gemeinderätin Andrea Epper (links) und Schulpräsidentin Judith Riehmann (rechts) beim Spatenstich mit der Kindertreff-Leitung, Bauleuten und Kindergartenkindern. Bild: Urs Brüschweiler

Eile war bei diesem Projekt von Beginn an geboten. Und trotz einer Verzögerung in der Planung wird der Neubau für den Münsterlinger Kindertreff immer noch als zügig realisiert gelten, wenn er voraussichtlich im nächsten Mai fertig sein wird. Am Dienstagmorgen feierten die Verantwortlichen des Betreibervereins, der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde mit den Bauleuten und einigen Kindergartenkindern den Spatenstich beim Schulhaus in Scherzingen.

Am 13. Juni 2021 hatten die Stimmberechtigten einen Planungskredit bewilligt, am 26. September 2021 folgte bereits die Zustimmung mit Zweidrittel-Mehrheit zum Baukredit von 2,3 Millionen Franken. Das Baugesuch war damals bereits eingereicht. Wegen zweier Einsprachen mussten die Verantwortlichen den Standort und die Ausrichtung des Neubaus jedoch nochmals überdenken und das Projekt gespiegelt und leicht verschoben neu auflegen. Im März 2022 lag die Baubewilligung dann vor. Dem Baustart stand nichts mehr im Wege.

Den ursprünglichen Terminplan mit Fertigstellung bis diesen August – weshalb die Zeit so drängte – konnte allerdings nicht eingehalten werden. Die bisherigen Räume des Kindertreffs mit Hort, Spielgruppe und Mittagstisch im «Sunnestübli» auf dem Scherzinger Schulareal benötigte ab da eine neue, dritte Kindergartenabteilung. Für die schulergänzende Kinderbetreuung und die Spielgruppe hat man allerdings eine gute Übergangslösung gefunden. Die Evangelische Kirchgemeinde Scherzingen-Bottighofen bot Hand zur Nutzung des Kirchgemeindehauses. Der Mittagstisch kann bis zum Bezug des Neubaus noch in der Bächlihalle stattfinden.