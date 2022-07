Sommerserie Tierisch «Geissbock Otto ist ganz ein Lieber»: Auf dem Rundgang durch den Tierpark Kreuzlingen begegnet man ganz unterschiedlichen Charakteren Von heimischen Singvögel über Gänse bis zu Geissen und Schafe sind im Tierpark Kreuzlingen zu Hause – allesamt sind bedrohte Haustierrassen. Bei einem Rundgang lernen wir die unterschiedlichen Bewohnerinnen und Bewohner etwas näher kennen.

Tierpflegerin Isabelle Rutz und Vereinspräsident Elmar Raschle füttern im Tierpark Kreuzlingen die Spiegelschafe und die Walliser Schwarznasenschafe. Bild: Ralph Ribi

Zur Begrüssung gibt es lautes Geschnatter. Die braune Gans und der weisse Ganter lassen keinen Zweifel daran, wer hier das Sagen hat. «Das sind unsere Polizisten», sagt Isabelle Rutz. Seit zwei Jahren ist sie für die Tiere im Tierpark Kreuzlingen verantwortlich und führt den Betrieb. «Wenn das Weibchen Eier gelegt hat, ist es noch schlimmer. Dann ist der Ganter richtig aggressiv.» So oder so, hier hält man lieber Abstand.

Dem Gänsepaar im Tierpark Kreuzlingen kommt man lieber nicht zu nahe. Bild: Ralph Ribi

Freundlicher – aber nicht leiser – sind die Wollschweine. Die drei Sauen geben in ihrem Gehege nur ein paar Meter weiter ein regelrechtes Grunzkonzert und drängen sich dicht an den Maschendrahtzaun. Das hat einen Grund: «Aktuell dürfen sie nicht auf die Wiese, weil wir innerhalb des Geheges einen neuen Hag bauen», sagt Elmar Raschle, Präsident des Vereins Tierpark Kreuzlingen. Normalerweise würden sie auf dem Rasen wühlen und sich in der Suhle wälzen. Noch ein paar Tage müssen sie sich gedulden, dann dürfen sie wieder.

Rutz deutet auf die grösste der drei Wollsauen und sagt: «Wir hoffen, dass sie trächtig ist.» Sollte dem tatsächlich so sein, kämen die Ferkel im September zur Welt. Die anderen beiden seien sogenannte Gesellschafterinnen, denn Wollschweine darf man nicht einzeln halten.

Wieder im ganzen Gehege unterwegs: zwei der drei Wollschweinsauen im Tierpark Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Seit 57 Jahren gibt es den Tierpark Kreuzlingen bereits, gestartet ist der hierfür gegründete Verein am 1. Mai 1965 mit drei Hirschen und zwei blauen Pfauen. 31 Jahre später ändert der Tierpark sein Konzept: Anstelle von Rotwild werden neu bedrohte Haustierrassen gehalten. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Mit tierischen und menschlichen Schädlingen zu kämpfen

Kein Empfangskomitee erwartet einen bei den beiden Volieren. Die heimischen Singvögel tummeln sich in den zahlreichen Verstecken, höchstens im Flug bekommt man einen von ihnen kurz zu Gesicht. Doch Rutz sagt:

«Wer ein bisschen Geduld mitbringt, wird belohnt.»

Insgesamt leben in den beiden Volieren 14 Wildvögel. Für Rutz bedeutet das, genau zu beobachten und bei Bedarf einzugreifen. Beispielsweise habe der Fichtenkreuzschnabel vorübergehend von der einen in die andere Voliere zügeln müssen. «Mir ist aufgefallen, dass er dominant ist.» Gleichzeitig habe das Hausgimpelweibchen fünf Eier gelegt, von denen drei zerstört worden sind. «Könnte sein, dass das der Fichtenkreuzschnabel gewesen ist.» Die beiden verbleibenden Eier seien spurlos verschwunden. Die könnten Ratten oder Mäuse geholt haben.

Das Hausgimpelweibchen hat schon dreimal gebrütet dieses Jahr, insgesamt haben drei Junge überlebt. Bild: Ralph Ribi

Nebst tierischen plagten sie auch menschliche Schädlinge, sagt Raschle.

«Schon mehrmals wurde das Gitter aufgeschnitten, um die Vögel freizulassen.»

Was wohl als Rettungsaktion gedacht ist, bewirkt genau das Gegenteil, denn die Vögel würden in freier Wildbahn nicht überleben. Nun sei die Anlage videoüberwacht.

AUCH INTERESSANT

Doch es gebe nicht nur Rückschläge. Insgesamt habe das Hausgimpelweibchen dieses Jahr bereits dreimal gebrütet – insgesamt hätten drei Junge überlebt. Die Jungtiere würden verkauft oder nach Möglichkeit eingetauscht. Bei den Vögeln in den Volieren handelt es sich um bedrohte Arten. Neue Tiere zu bekommen, sei äusserst schwierig, sagt Rutz.

«Ich bin schon bis an die Juragrenze gefahren, um einen neuen Vogel abzuholen.»

Schulkinder brüten Pommernenteneier aus

Geissbock Otto steht dicht am Maschendrahtzaun. Er ist einer, vor dem man sich trotz seiner imposanten Hörner nicht fürchten muss, oder wie Rutz es sagt: «Otto ist ganz ein Lieber.» Selbst Kleinkinder müssten vor ihm keine Angst haben. Und als wollte Otto den Beweis antreten, frisst er einem kleinen Mädchen aus der Hand.

Geissbock Otto ist trotz imposanter Hörner ein ganz Lieber. Bild: Ralph Ribi

Ottos Vorteil: Der Behälter mit den Futtersäckchen, welche die Besucherinnen und Besucher für einen Franken kaufen können, steht direkt bei seinem Gehege.

Viele Blicke dürften derzeit die kleinen Pommernenten auf sich ziehen. Sieben an der Zahl watscheln seit kurzem durchs Gehege. Ausgebrütet wurden sie nicht von der Entenmutter, sondern von Schulkindern. Normalerweise würden sie solche Anfragen eher ablehnen, sagt Rutz. «In diesem Fall haben wir aber eine Ausnahme gemacht, weil wir den Pommernentennachwuchs brauchen.» Ähnlich wie bei den Wildvögeln seien die Eier des Entenpaars jeweils von Krähen oder Nagetieren gefressen worden.

Fünf der sieben kleinen Pommernenten. Bild: Ralph Ribi

So seien die Schulkinder pünktlich zum Beginn der Sommerferien mit den Entenküken im Leiterwagen vorbeigekommen und hätten diese im Tierpark abgeliefert. Jetzt müssen sie nur noch gross und stark werden, denn auch ausgebrütet warteten noch einige Fressfeinde auf sie. Rutz sagt:

«Der Ganter passt bestimmt auf die Kleinen auf, der denkt nämlich, es sei sein eigener Nachwuchs.»

Dann muss man zum Ganter in nächster Zeit wohl noch mehr Abstand halten. Sicher ist sicher.