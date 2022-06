Schweizer Meisterschaft Schottland liegt nur einen Steinwurf von Ermatingen entfernt Thomas Keller aus Weinfelden gewinnt an den Ermatingen Open die Schweizer Meisterschaft im Steinschiefern. Mit einem Wurf von 75 Metern hat er sich für die Weltmeisterschaft in Easdale, Schottland qualifiziert.

Steinschiefern an den Ermatingen Open – ein Wettbewerb für die ganze Familie. Bild: Isabelle Merk

Bei prächtigem Sommerwetter konnte am Sonntag die Schweizer Meisterschaft im Steinschiefern an den Ermatingen Open in der Badi Ermatingen durchgeführt werden. 2014 ging der Wettbewerb erstmals über die Bühne. Zahlreiche Besucher säumten den Uferbereich, um mit den Kontrahenten mitzufiebern. In fünf Kategorien, alle nach heimischen Fischen benannt, zeigten die Teilnehmer einen kurzweiligen Wettbewerb. Während in Schottland die Länge des Wurfes matchentscheidend ist, konnte man in Ermatingen ebenso mit den «Hüpfern» auch «Bounces» genannt punkten.

Ein Schotte mit Rekord

Nachdem der Anlass im letzten Jahr ausgesetzt werden musste, war die Vorfreude auf diese Ausgabe bei Teilnehmern und Zuschauern umso grösser. Im Probetraining, welches jeweils vor dem eigentlichen Wettbewerb stattfindet, erreichte Alex Lewis aus Schottland die sagenhafte Distanz von 127,5 Metern. Der Ermatingen-Open-Rekord 2020 von Claudio Künzle lag bei 105 Metern. Im Wettbewerb erreicht der Schotte Lewis nicht ganz die Glanzleistung aus der Probe, aber mit 111 Metern schaffte er es, den Rekord von Künzle dennoch deutlich einzustellen.

Von Familien für Familien

Andy Hostettler hatte die Idee zum Ermatingen Open 2014 im Rahmen der Tourismuskampagne «Ermatingen, der langweiligste Ferienort der Schweiz».

«Was macht man wenn man am See sitzt und einem langweilig ist? Genau, man wirft Steine.»

Mit seiner Familie und Freunden organisiert er die Veranstaltung und auch auf eine Handvoll eingefleischter internationaler Steinschiefer-Profis kann er sich verlassen. Einschreiben kann man sich jeweils spontan vor Ort, dies wurde in diesem Jahr bei besten Konditionen gerne genutzt, rund 70 Teilnehmer traten an.