Partyspass Eine Zeitreise auf acht Rollen durch die Nacht Die zweite Rollschuhdisco «Let’s Roll» der Turnerinnenriege Sonterswil war am Wochenende mit über 400 Gästen ein voller Erfolg.

Eine Zeitreise in die 1980er- und 1990er-Jahre: die Rollschuhdisco in Sonterswil. Bild: Benjamin Manser

Die 1980er und 1990er Jahre feiern ein Revival. Männer und Frauen gleiten am Freitag- und Samstagabend in der Turnhalle in Sonterswil auf Rollschuhen durch den dekorierten Saal. Bekleidet mit Karottenjeans, Neonjacken und Netzstrümpfen sowie auffälligen Frisuren drehen sie ihre Runden. DJ U.R.S sorgt am Freitagabend für den passenden Sound. Er hat mehrere tausend CDs im Gepäck. Am Samstag heizt DJ Greenhorn ein. Die Fahrbahn ist mit «schnellem» Holz ausgelegt. Dazu laden Stehbars zu Drinks und Gesprächen ein.

OK-Chefin Jasmin Jost sagt:

OK-Chefin Jasmin Jost. Bild: Manuela Olgiati

«Wir haben das Konzept optimiert.»

Sie ist froh um die Mithilfe des Turnvereins Illhart-Sonterswil. An beiden Abenden stehen die Turner beim Empfang und auch im Gebäude im Einsatz.

«Bereits die erste Ausgabe im Jahr 2019 war mit 200 Gästen ein Erfolg», sagt Jost. Die Turnerinnenriege Sonterswil wollte den Anlass regelmässig auf die Beine stellen und «Grosses schaffen», wie Jost sagt. Die Pandemie zwang die umtriebigen Organisatorinnen dazu, eine Pause einzulegen. Jost sagt: «Wir freuen uns, dass wir den Anlass endlich wieder durchführen können.»

Am Samstag ist die Halle ausverkauft

Am Freitag kommen 170 Gäste, am Samstag ist die Location mit 250 Personen ausverkauft. Die Stimmung ist ausgelassen. Aus den Lautsprechern tönt «Daddy Cool» von Boney M., die Spiegelkugel dreht sich. Rollschuhfahren braucht Balance. Manche fuchteln mit den Armen und driften auf die Gegenfahrbahn zu. Fahrkünste zeigen heisst unverletzt bleiben. Manche kichern über Mitfahrer genauso wie über sich selbst.

In schrillen Farben wagen sich die Besucherinnen und Besucher auf die Fahrbahn. Bild: Benjamin Manser

In Rock und mit Perücke zieht Luc Blicke auf sich. «Ich fahre das erste Mal Rollschuh», sagt der Thurgauer, der sich Netzstrümpfe angezogen hat. Inzwischen macht sich Ramona mit ihren Kolleginnen in glitzernden Abendkleidern bereit für das rollende Abenteuer. Besucherin Michaela sagt:

«Ich schaue, wie es der Profi macht.»

Rückwärts schwingt sich Mike Schwarz aufs Parkett und zeigt seine Rollschuh-Moves vor. Schwarz spricht von seiner Leidenschaft fürs Rollschuhfahren. Er sagt: «Ich kenne Rollschuhdiscos in Zürich.» Weil er beruflich im Thurgau unterwegs ist, nutzt er die Gelegenheit, seine Passion auch hier auszuleben.

Festhalten und Anschubsen erhöht den Flirtfaktor

Wer zu stürzen drohte, wurde meist aufgefangen. Bild: Benjamin Manser

An dieser Disco gibt es kein Gerangel. Im Gegenteil: Die Gäste halten ihre Hände bereit, um Fallende zu retten. Festhalten und Anschubsen erhöhen den Flirtfaktor. Bei den letzten Besucherinnen und Besuchern lässt morgens um vier Uhr die Energie nach. Viele Runden haben sie gedreht. Das neonfarbige Stirnband ist durchgeschwitzt. Alle sind sich einig: «Wir kommen wieder.»