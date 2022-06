Live-Spiel «Wir wollen ein Tor schiessen»: So haben sich die Freizeit-Kicker aus Urnäsch auf den Traummätsch gegen den FCSG vorbereitet

Das «Stadion Feld» in Urnäsch ist mit 2000 Zuschauern seit mehr als einer Woche ausverkauft. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt Viertligist Urnäsch den Super-League-Klub FC St.Gallen. Es ist das grösste Spiel in der Geschichte des Ausserrhoder Dorfvereins.