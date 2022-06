Öffentlicher Verkehr Freie Fahrt für freie Bürger: Kreuzlinger Stadtrat will den Stadtbus nicht gratis machen Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat über ein Postulat von Seiten der Mitte, welches die kostenfreie Nutzung der Busse auf Stadtgebiet vorsieht. Die Exekutive sieht mehr Probleme als Vorteile und empfiehlt die Ablehnung.

Noch gilt: Wer in den Stadtbus einsteigt, braucht ein Billett. Bild: Andrea Stalder

«Wenn man einfach einsteigen kann, ohne über ein Billett nachzudenken, dann verzichtet man öfters aufs Auto.» Mitte-Gemeinderat Thomas Dufner ist sich sicher, es wäre einen Versuch wert, den Kreuzlinger Stadtbus gratis zu machen. Weniger Stau in der Stadt, eine Verbesserung der katastrophalen Verkehrssituation, weniger CO 2 -Ausstoss und die Kosten seien bezahlbar; dies waren die Argumente, welche er und seine drei Parteikollegen im Stadtparlament anführten, als sie im vergangenen November den Vorstoss in Form eines Postulats lancierten. Am Donnerstag wird nun der Gemeinderat zu entscheiden haben, ob die Idee eine Chance erhält oder nicht.

Der Stadtrat allerdings gibt in seiner Stellungnahme den Bremsklotz. Er empfiehlt das Postulat «Freie Fahrt mit dem Stadtbus» nämlich zur Ablehnung. Das Kernanliegen des Postulats, mit Anreizen den Umstieg vom Auto auf den Bus zu fördern, begrüsse er zwar.

«Aus verschiedenen Gründen ist ein Gratis-ÖV zurzeit jedoch noch der falsche Anreiz und aufgrund der vorhandenen Randbedingungen kaum umsetzbar.»

Aufgelistet werden dann gleich mehrere Bedenken.

Die Schüler sollen Velo fahren oder zu Fuss gehen

«Die Gratisnutzung des Stadtbusses kann zu einem Überkonsum an Mobilität führen», schreibt der Stadtrat. Man fürchtet sich vor überfüllten Bussen, was einen Ausbau der Fahrzeugflotte nötig machen würde. Berichtet wird von einem dreimonatigen Versuch, als der Stadtbus für die Schüler gratis war. Diese seien dann teilweise aus Langeweile pausenlos Bus gefahren, wodurch Pendler oder Rentner keinen Platz mehr fanden.

«Es ist generell wünschenswert, wenn die jüngere Generation den Schulweg mit dem Velo oder zu Fuss absolviert.»

Auch Bahn und Postauto müssten in Kreuzlingen gratis sein

Formaler Natur ist das Thema mit dem Tarifverbund Ostwind. Ein Gratis-Stadtbus würde faktisch einen Austritt bedeuten. Postauto und Roter Arnold blieben dabei kostenpflichtig, was einer Ungleichbehandlung auf dem Liniennetz in der Stadt Kreuzlingen gleichkommen würde. Und wenn gleich die ganze Tarifzone 256 kostenfrei gestaltet werden sollte, müsste die Stadt auch die SBB-, Thurbo- und Postauto-Tickets übernehmen. Dies würde zu erheblichen Mehrkosten für die Stadt führen.

Erfahrungen in anderen europäischen Städten mit Gratis-ÖV-Versuchen hätten zudem gezeigt, dass es nicht per se zu einer Verlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr komme, sondern in erster Linie die Gesamtmobilität erhöht werde. Vorwiegend Fussgänger und Velofahrer würden umsteigen.

«Unter dem Strich haben sich somit die Klimabelastungen nicht wesentlich verringert.»

Nicht zuletzt sei ein Gratisangebot auch juristisch heikel, wie der Stadtrat schreibt. Die Bundesverfassung halte fest, dass die Passagiere des ÖV einen angemessenen Teil der Kosten bezahlen sollen. Und auch im kantonalen Gesetz sei der «Grundsatz der Wirtschaftlichkeit des Verkehrsangebotes» verankert.

Weitere Ticketvergünstigungen

«Aus Sicht des Stadtrates, der Abteilung Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau sowie des Tarifverbunds Ostwind ist die Gratisnutzung des ÖV der falsche Anreiz, um eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs zum öffentlichen Verkehr zu erreichen», fasst man zusammen. Die Stadtregierung möchte hingegen den Stadtbus durch bessere Verbindungen, erleichtertes Umsteigen, Priorisierung an Verkehrsknoten, Busspuren und Beschleunigungsmassnahmen oder eine weitere Subvention von Fahrpreisen fördern. In näherer Zukunft will der Stadtrat dem Gemeinderat einen Vorschlag mit konkreten Subventionsmöglichkeiten unterbreiten.