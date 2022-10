Musik Notlösung für zwei Jahrzehnte: Mit seinem Abschied geht bei den Männerchören Ermatingen und Kreuzlingen eine Ära zu Ende Der Kreuzlinger Claus Biegert hat das musikalische Leben in der Grenzregion in den letzten Jahrzehnten geprägt. Er führte seine Chöre zu aussergewöhnlichen Konzertprojekten. Nach seiner Pension will der langjährige Kirchenmusiker in Konstanz nun etwas kürzertreten.

Claus Biegert bei seinem Abschlusskonzert. Bild: PD/Werner Stalder

22 Jahre her ist es, dass Claus Biegert auf der Strasse von einem Nachbarn angesprochen wurde: Er leite doch den Bach-Chor in Konstanz, ob er nicht mal fragen könnte, ob ein erfahrener Sänger dort den Männerchor in Ermatingen leiten wolle. Man suche einen Nachfolger für den scheidenden Dirigenten. Der heute Siebzigjährige erzählt:

«Niemand wollte. Also bin ich selbst eingesprungen. ‹Nur bis ihr jemand anderen gefunden habt›, habe ich damals gesagt.»

Doch statt das Engagement schnell aufzugeben, kam 2001 noch eines hinzu: Der Männerchor Harmonie in Kreuzlingen suchte ebenfalls einen neuen Leiter. Die Personalunion brachte Synergie-Effekte: «Wir haben immer mal wieder grössere Veranstaltungen zusammen gemacht – zuletzt gerade gemeinsam mit der Jugendmusik Kreuzlingen.»

Der letzte Auftritt am 2. Oktober in der Kirche Ermatingen: Claus Biegert dirigiert die Männerchöre Ermatingen und Kreuzlingen und die Jugendmusik Kreuzlingen. Bild: PD/Werner Stalder

Im Laufe der Jahre gab es viele Höhepunkte. Unter anderem die Tournee mit der Südwestdeutschen Philharmonie Anfang 2016 in Friedrichshafen, im Konstanzer Konzil und der Tonhalle Zürich dürften für die Mitsänger zu unvergesslichen Erlebnissen zählen.

Bereits vor fünf Jahren war Claus Biegert in seinem Beruf als Kirchenmusiker in Konstanz in Pension gegangen. Seit 1978 hatte er ihn ausgeübt – anfangs noch neben dem Studium.

«Ich hatte immer Glück: Die Pfarrer und Gemeinderäte haben mich in Ruhe arbeiten lassen.»

Sagt er und lacht. Seit der Pensionierung will er Schritt für Schritt seine nebenberuflichen Beschäftigungen abbauen. Eigentlich will er mehr mit seinem Wohnmobil unterwegs sein, allerdings hat er sich vor einem Jahr als Freiwilliger für den Fahrdienst des roten Kreuzes gemeldet – ihm wird so bald nicht langweilig werden. «Ich mache durchaus noch Vertretungen als Organist, und auch den Stephans-Chor in Konstanz habe ich nicht aufgegeben.»

Claus Biegert tritt in seinem musikalischen Schaffen etwas kürzer. Bild: Inka Grabowsky

Herausforderungen der Zukunft

Männergesangsvereine gab es früher in jedem Dorf, inzwischen seien sie längst keine Selbstläufer mehr, meint Biegert. «Der Kreuzlinger Chor ist dadurch gewachsen, dass sich andere Gruppen in der Umgebung aufgelöst haben und die verbliebenen Sänger eine neue Heimat suchten. Doch der Chor ist mit mir alt geworden. In Ermatingen ist das weniger gravierend. Im kleinen Dorf zieht ein Sänger wohl eher Nachbarn, Kollegen und Freunde mit.»

Um der drohenden Überalterung von Chor und Publikum entgegenzuwirken, könnte man weniger traditionelle Programme gestalten. Der Kirchenmusiker sagt:

«Ich wollte mich nie anbiedern. Man muss aber sicher auch bei der Musik im Gottesdienst neue Formate ausprobieren. Andererseits gibt vielen Menschen die altbewährte Struktur einen Halt.»

Claus Biegert zu Hause an seinem Klavier. Bild: Inka Grabowsky

Er pflegt die durchlässige Grenze

Biegert hat nach eigener Aussage in seiner Arbeit als Kirchenmusiker und Chorleiter das Konservative gepflegt. Das heisst aber nicht, dass er das Zeitgenössische vernachlässigt hat. «Grenzüberschreitung war mein Leitbild», sagt er. Das macht sich nicht nur daran fest, dass er sich sowohl in Konstanz als auch in Kreuzlingen zu Hause fühlt – er wohnt mit seiner Frau seit 2011 auf der Schweizer Seite der Grenze. «Ich hatte immer Kontakt zu Schweizer Komponisten, und ich wollte neben dem Althergebrachten auch ihre Musik in die Kirchen bringen.»

«Das war mitunter eine Zumutung für die Chöre und auch für die Zuhörer. Aber es war spannend.»

Biegert hat Wort gehalten: Er blieb, bis seine Chöre jemand anderen gefunden hatten. Den Kreuzlinger Männerchor Harmonie leitet nun Michael Stadtherr, der auch sein Nachfolger als Kirchenmusiker der Konstanzer Lutherkirche ist. Den Ermatinger Chor hat Alexandra Schmid übernommen.