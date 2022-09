Motion «Sie sind ein Gewinn für jede Gemeinde»: Stadtparlament will die Gleichstellung aller Kreuzlinger Kitas Der Kreuzlinger Gemeinderat erklärt einstimmig die Motion Kindertagesstätten für erheblich. Sie fordert die Gleichbehandlung aller Institutionen der ausserfamiliärer Tagesbetreuung von Kindern im Vorschulalter.

Bild aus einer Zürcher Kita. Bild: Keystone

«Kinderkrippen werden immer wichtiger für die Gesellschaft. Und die Politik trägt dem nicht Rechnung», sagt Gemeinderat Alexander Salzmann. Gemeinsam mit FDP-Kollege Christian Brändli hat er im Stadtparlament einen Vorstoss lanciert, über den am Donnerstagabend entschieden wurde. «Wir fordern die Gleichbehandlung der Kreuzlinger Kindertagesstätten bei der Subventionierung, bei Defizitgarantieren und Darlehen.» Und Salzmann wünscht sich, dass dies noch in der laufenden Legislatur umgesetzt wird.

Ein Anliegen, das im Rat breite Unterstützung findet. Einstimmig wurde die Motion für erheblich erklärt. Der Stadtrat hatte ebenfalls die Unterstützung des Vorstosses empfohlen. Die Umsetzung sei bereits in Arbeit, hiess es jüngst von Stadträtin Dorena Raggenbass. Heute unterhält die Stadt lediglich mit drei Institutionen einen Leistungsauftrag, nur diese bieten aktuell Plätze für subventionsberechtigte Eltern an.

Zustimmung aus allen Lagern

Im Parlament wurde entsprechend wenig diskutiert. SVP-Gemeinderätin Séverine Schindler gab der Stadtregierung mit auf den Weg, dass die künftigen Zuschüsse nicht überborden dürfen, die grossen Arbeitgeber ebenfalls mit in die Verantwortung gezogen werden sollen und auch die Betreuung zu Hause Berücksichtigung finden muss. Man erwarte vom Stadtrat, dass verschiedene Szenarien erarbeitet werden.

SP-Gemeinderätin Elina Müller bedankte sich für die Motion aus dem bürgerlichen Lager. Die ausserfamiliäre Kinderbetreuung stecke sowohl in Kreuzlingen wie in der ganzen Schweiz noch in den Kinderschuhen. Sie sei zu teuer. Dabei sei eine gute Kitaversorgung für jede Gemeinde ein Gewinn. Müller hofft, dass die Motion zu einer deutlichen Stärkung des Angebots führe. «Wir sagen Ja unter der Voraussetzung, dass die Kosten für die Familien deutlich sinken müssen.»