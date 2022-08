Mangellage Springbrunnen und Kirchenbeleuchtung trifft es als erstes: Kreuzlinger Stadtrat lanciert Energiesparmassnahmen Energie sparen bei Beleuchtung und Brunnen: Der Stadtrat lanciert ein Paket mit Sparmassnahmen, um den Verbrauch sofort zu reduzieren und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Er ist ein Stromfresser und wird daher abgeschaltet: Der Kreuzlinger Jet d’Eau. Bild: zVg Stadt Kreuzlingen

Fertig gespritzt! Der Stadtrat zieht dem Kreuzlinger Wahrzeichen, dem Springbrunnen beim Bootshafen Seegarten, per sofort den Stecker. Er verbraucht zu viel Strom. Während einer Sommersaison nämlich etwa so viel wie 45 Haushalte innert eines Jahres. Und um die beiden Kirchen St.Stefan und St.Ulrich sowie um den Dreispitz wird’s duster. Der Stadtrat und die Kirchgemeinden schalten nämlich die Aussenbeleuchtungen ab.

«Wo möglich und es nicht zu sehr wehtut, wird in Kreuzlingen jetzt Energie gespart.»

So erklärt Stadtpräsident Thomas Niederberger die Sofortmassnahmen. Für den Winter können Engpässe für Strom und Gas nicht ausgeschlossen werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Also will man mit gutem Beispiel vorangehen, den Verbrauch umgehend reduzieren und auch die Bevölkerung zum Stromsparen animieren.

Eine Taskforce kümmert sich

Thomas Niederberger,

Stadtpräsident (FDP). Bild: PD

Der drohenden Mangellage will der Stadtrat koordiniert entgegentreten. Deshalb gründete er nach den Sommerferien die Taskforce «Energieversorgung», um rasch auf die rasanten Entwicklungen am Markt reagieren zu können. Bei Brunnen- und Lichterabschaltungen soll es denn auch nicht bleiben, sagt Niederberger.

Die Taskforce werde weitere Möglichkeiten ausloten und Sparmassnahmen prüfen, beispielsweise die Beheizung der Verwaltungsliegenschaften oder die Beleuchtung des Aussenraums. «Wir suchen auch den Kontakt mit der Wirtschaft.» Er kenne Unternehmen, die bereits eigene Vorkehrungen getroffen hätten.

«Allenfalls kommt da ein Problem auf uns zu, auf das wir uns vorbereiten wollen. Je früher, je besser», begründet der Stadtpräsident das Vorgehen. Das Energiesparen stünde bei der Taskforce im Vordergrund. Etwa auf die Beschaffung hätte man kommunal naturgemäss kaum einen Einfluss. Diese Themen würden auf übergeordneter Ebene bearbeitet.

Jede und jeder kann etwas beitragen

«Jede und jeder kann seinem Bereich etwas beitragen.»

So startet Thomas Niederberger einen Aufruf an die Bevölkerung. «Und wenn alle mithelfen, bringe das im Gesamten den gewünschten Erfolg». Er persönlich denke grundsätzlich positiv und glaube, dass man den Winter gut überstehen könne. «Aber man muss auch negative Szenarien bedenken, dabei aber kühlen Kopf bewahren.»

In diesem Zusammenhang hofft der Stadtrat und Energie Kreuzlingen auch auf die Unterstützung der Bevölkerung. Mit einfachen Massnahmen können Konsumentinnen und Konsumenten Energie sparen und Stromfresser ausfindig machen. Folgende Links helfen dabei: https://energiekreuzlingen.ch/gas/infos-tipps sowie www.energieschweiz.ch/haushalt.