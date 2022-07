Lederhosen Der nächste König von Mallorca hält Hof am Kreuzlinger Oktoberfest Mit Ballermann-Star Mickie Krause haben die Organisatoren des Bierfestes im September in der Bodenseearena den Top-Shot der Schlagerszene verpflichten können.

Mickie Krause beim Auftritt an der Schlagerparty am Schupfartfestival 2017. Bild: Ingrid Arndt

Bräuchte er noch eine Steigerung seines Kultstatus, er hätte sie jetzt auf sicher: Ballermann-Sänger Mickie Krause soll nämlich der neue «König von Mallorca» werden. Zumindest, wenn es nach dem heutigen Halter dieses Titels geht. Jürgen Drews wird sich nämlich von den Schlager-Bühnen in den Ruhestand verabschieden und schlug den deutschen Party-Sänger als seinem Nachfolger vor.

Ob König oder nicht: Mickie Krause ist der Top-Shot in der Szene und seit über zwei Jahrzehnten Lieferant von unzähligen Ohrwürmern wie «Zehn nackte Frisösen» oder «Schatzi schenk‘ mir ein Foto». Und Krause kommt am 9. September nach Kreuzlingen.

«Es ist ein riesiges Highlight, dass er unser Oktoberfest eröffnen wird.»

Das sagt Organisator Enzo Maiorana. «Ich wollte ihn schon unbedingt engagieren, als ich mit 17 Jahren von meinem ersten Malle-Urlaub zurückkehrte», erzählt er lachend. «Nun mit 33 hat es endlich geklappt.»

Zehn nackte Frisösen – ein Hit von Mickie Krause. Video: Youtube

Zwei Fussballklubs im Helfereinsatz

Maiorana, Präsident der AS Calcio Kreuzlingen, und sein Vorgänger und jetziger Vorstand des SC Konstanz-Wollmatingen, Marcus Meloni, veranstalten die Neuauflage des Bier- und Lederhosen-Events auf dem Ausseneisfeld der Bodenseearena wieder über den Verein Amici Event. Die beiden Fussballvereine sind aber stark involviert. Besonderes auf die Helferdienste des 1000 Mitglieder starken Klubs aus Konstanz hofft Meloni und dass in der Folge das Oktoberfest auch ennet der Grenze wieder grosse Anziehungskraft entwickelt. Das Landesliga-Team wird zu Beginn der neuen Saison gar auf den Trikots für den Anlass werben. Und für beide Vereine soll sich ihr Einsatz am Ende natürlich auch finanziell lohnen und entsprechend etwas herausspringen.

Kampf der Langeweile

«Wir machen das in erster Linie, um der Bevölkerung etwas zu bieten und für Kreuzlingen einen Mehrwert als attraktive Stadt zu generieren.»

Das sagt Marcus Meloni. Im September 2021 fand die erste Ausgabe des Kreuzlinger Oktoberfestes statt. «Nachdem es im letzten Jahr, trotz Corona ein Erfolg wurde, haben wir uns entschlossen, es nochmals zu machen.» Es bleibt bei vier Abenden: 9. und 10. sowie 16. und 17. September – so früh, weil danach auf dem Aussenfeld bereits die Eissaison beginnt. Ansonsten haben die Freunde von guten Partys gar noch eine Schippe draufgelegt. Vieles werde 2022 durch die Erfahrung, die bereits getätigten Anfangsinvestitionen und den Namen, den man sich im Vorjahr gemacht hat, einfacher.

Bodenseearena-Geschäftsführer Nico Seiler, Enzo Maiorana und Marcus Meloni besprechen das kommende Oktoberfest auf dem Ausseneisfeld. Bild: Urs Brüschweiler

War im vergangenen Jahr der Zutritt nur mit einem Impfzertifikat möglich, hoffen sie heuer auf ein volles Haus ganz ohne Einschränkungen, sprich nicht ganz 1500 Gäste pro Abend. Neu wird es eine After-Wiesn geben. Wenn um 23 Uhr auf dem Ausseneisfeld die Party zu Ende geht, geht die Schunkelei für maximal 300 Feierwillige in der Halle noch bis 2 Uhr weiter. Mehr sind dort derzeit aus Brandschutzgründen nicht möglich ohne Sonderbewilligung, wie Bodenseearena-Geschäftsführer Nico Seiler erklärt. Er freut sich aber sehr über die kommende Grossveranstaltung. Im Event-Geschäft sei es momentan nicht so einfach. Von daher sei die gute und enge Zusammenarbeit mit den Oktoberfest-Veranstaltern eine Win-win-Situation.

Zeitgleich mit dem Konstanzer Fest

Im vergangenen Jahr begrüssten Meloni und Maiorana insgesamt knapp 3000 Gäste an den vier Oktoberfesttagen. Wie bereits bei ihrem EM-Public-Viewing an selber Stelle profitierten sie stark von deutschem Publikum, da ennet der Grenze pandemiebedingt fast nichts möglich war. Dieses Jahr wird aber, zumindest am zweiten Wochenende, zeitgleich das Konstanzer Oktoberfest in Sichtdistanz auf Klein Venedig stattfinden. «Wir sehen uns nicht als Konkurrenz», sagt Meloni. Aber es wird sicher eine Challenge und er sei gespannt, wie sich das auf die Gästezahl auswirke. Meloni und Maiorana sind sich aber sowieso einig:

«Du musst etwas wagen, sonst kannst du nichts gewinnen.»