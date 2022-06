Kultur Mysterienkult im Tägerwiler Parkhaus Micha Stuhlmann inszeniert mit «Chronik eines Aussterbens» eine ungewöhnliche Performance an einem ungewöhnlichen Ort.

Micha Stuhlmann bei den Proben mit ihren Performerinnen und Performern. Bild: Reto Martin

Wie die im Wasser wabernden Pflanzen auf einem Korallenriff bewegen sich die Körper der Performerinnen und Performer bei einem Ritual. Sie spielen mit Anspannung und Entspannung, mit Formen und deren Auflösung. «Chronik eines Aussterbens» ist der Titel des «zeitgenössischen Mysterienspiels» der Kreuzlinger Künstlerin Micha Stuhlmann.

Ursprünglich war das Schreckenmoos, ein Naturschutzgebiet in Tägerwilen, als Spielstätte geplant. Wegen fehlender Genehmigung wird die Performance nun im Parkhaus Zecchinel in Tägerwilen gezeigt, was eine sehr spezielle Atmosphäre schafft.

Von verschiedenen Ebenen innerhalb des Stücks kann hier nicht nur im metaphorischen, sondern im ganz konkreten Sinnen gesprochen werden, denn das Publikum wandert gemeinsam mit der Handlung vom oberen über das mittlere bis zum unteren Parkdeck. Der Betonbau steht in krassem Kontrast mit einem wunderbaren Ausblick auf die umgebende Unterseelandschaft.

Oben kommt das Publikum zunächst an und kann im Idealfall einen grandiosen Sonnenuntergang mitnehmen. «Wir haben aber auch einen Plan B für Regenwetter», sagt Micha Stuhlmann, denn Spielort und Performance böten ausreichend Möglichkeiten, auf unerwartete Ereignisse zu reagieren.

Trailer.

Prozesshaftigkeit von Werden und Gehen spielerisch dargestellt

Die rund 25 Performenden setzen sich mit den unterschiedlichen Lebensphasen auseinander sowie den Schwellenzuständen von Geburt und Tod. Im Zentrum stehe die buddhistische Vorstellung, dass wenn man sich mit Tod und Sterben auseinandersetzt, man anders im Leben steht. Stuhlmann beschäftigte sich bereits mit ihrem Ensemble intensiv mit dem Thema Todsein und Sterben, woraus der Film «Tod.Sein.» resultierte.

Dabei haben das Mysterienspiel und der Film nichts Düsteres an sich. Die Darstellenden verkörpern Transformationsprozesse, den ewigen Kreislauf vom Werden und Gehen. Das kann mal martialisch sein, mit den hallenden Schlägen von Holzpfählen auf Beton, oder grazil und organisch, wie beim anfangs beschriebenen Ritual, bei dem das einzig hörbare Geräusch der ein- und ausströmende Atem der Performenden ist.

Die Kreuzlinger Performerin Micha Stuhlmann. Bild: Reto Martin

Archaische Riten verbunden mit dem Hier und Jetzt

Der Titel «Chronik eines Aussterbens» soll nicht allein auf das Bezug nehmen, was wir allgemein mit Aussterben in Verbindung bringen, wie das Artensterben von Tieren und Pflanzen.

«Wir assoziieren den Begriff viel zu selten mit unserem eigenen Dasein.»

Micha Stuhlmann möchte damit ins Bewusstsein rufen, dass nicht nur eine Art oder die Menschheit an sich aussterben können, sondern auch jedes Individuum, Begriffe oder Dinge. Spannend findet sie hier die tibetische Fünf-Elemente-Lehre, in der Mensch und gesamtes Universum aus Wasser, Erde, Holz, Metall und Feuer bestehen und sich in einem ständigen Umwandlungsprozess befinden. All diese Elemente tauchen in einem kultischen Kontext in der Aufführung auf, werden allerdings ergänzt durch zeitgenössische Medien und Einsprengsel, die eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Jetzt heraufbeschwören.