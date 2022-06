Kultur Das See-Burgtheater Kreuzlingen und Regisseur Giuseppe Spina proben in der Akropolis am Seeufer Die Proben zu «Lysistrata» haben begonnen. Dabei wird die antike Komödie von Aristophanes mit den Erfolgszutaten des See-Burgtheaters gewürzt: viel Musik, gutes Zusammenwirken von Profidarstellenden und Projektchor sowie die beeindruckende Kulisse direkt am Bodensee. Premiere ist am 14. Juli.

Die Frauen haben die Nase voll. Bild: PD/Mario Gaccioli

(red) Im Kreuzlinger Seeburgpark sowie im Kult-X haben die Proben für «Lysistrata» begonnen. Zwar ist die Akropolis – diesjährige Kulisse des See-Burgtheaters – noch nicht vollständig aufgebaut, doch bespielt werden kann sie schon. Das freut Regisseur Giuseppe Spina, da so «die Bühne und die Inszenierung zusammenwachsen». Um einen Kontrapunkt zum verbreiteten ‹Mann inszeniert Frau›-Szenario zu setzen, wird er von der Thurgauer Dramaturgin Anja Schmitter begleitet. Sie wirft zum Beispiel einen Blick darauf, wie Rollenklischees und geschlechterspezifische Sprachmuster im Stück entweder vermieden oder gezielt eingesetzt werden können.

Für «Lysistrata» hat Spina erfahrene, teilweise schon See-Burgtheater-erprobte Darstellerinnen und Darsteller gewinnen können und einen wunderbaren Projektchor zusammengestellt. Dieser hat im Stück eine wichtige Rolle und musikalisch wie szenisch einiges zu tun. Weitere bewährte Mitwirkende sind Bühnenbildner Damian Hitz, Choreografin Robina Steyer, der musikalische Leiter Philippe Frey sowie Kostümbildner Joachim Steiner.

Die Männer müssen bald einsehen, dass die Frauen in Sachen Kampfgeist – und Standhaftigkeit – sehr viel härter sind als sie. Bild: PD/Mario Gaccioli

Und darum geht’s: Im alten Griechenland haben die Frauen die Nase voll von dem nicht enden wollenden Krieg zwischen Athen und Sparta. Die kämpferische Lysistrata überredet die Frauen beider Lager dazu, ihren Männern Sex so lange zu verweigern, bis endlich Frieden geschlossen wird. Zusammen mit der Kriegskasse verschanzen sich die Athenerinnen in der Akropolis und zeigen den Männern, dass sie in Sachen Kampfgeist – und Standhaftigkeit – sehr viel härter sind als sie.

Eine musikalische Kostprobe von «Lysistrata» gibt es übrigens am 1. Juli beim Kreuzlinger Stadtfest. Am 3. Juli spielt dort auch Regisseur Giuseppe Spina mit seiner Band A Little Green. Ebenfalls ein Genuss: der Kulturbrunch mit Livemusik am 7. August, zu dem der Kulturdachverband Kreuzlingen lädt. Infos und Reservation: brunch@kultling.ch.