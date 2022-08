Kreuzlingen «Wir würden lieber ein Fest auf dem Boulevard ausrichten»: Die Jazzmeile geht heuer wieder über mehrere Bühnen Fünf Standorte beherbergen dieses Jahr die Kreuzlinger Jazzmeile – das hat mit der Pandemie zu tun. Am Freitag geht’s bei Auto Lang los. Das Konzert von Dani Felber vom Donnerstag ist wegen der schlechten Wetterprognose auf den 1. September verschoben.

Der Auftritt von Dani Felber musste wegen der schlechten Wetteraussichten verschoben werden. Bild: Reto Martin

(5. Juli 2020)

«Die dezentrale Durchführung ist ein Kompromiss», sagt Eckbert Bohner, der Präsident des Vereins, der die Jazzmeile organisiert.

«Natürlich würden wir lieber wie früher ein Fest auf dem Boulevard ausrichten, aber als wir Anfang Jahr mit den Planungen begannen, war noch nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt.»

Eckbert Bohner, Präsident Verein Jazzmeile Kreuzlingen. Bild: Mario Testa

Die Kreuzlinger Hauptstrasse jazzfestivalfähig zu machen, ist aufwendig. Mehrere zehntausend Franken muss der Verein dort jeweils für die Infrastruktur investieren. Bei dezentralen Auftritten sind die Kosten überschaubarer, das Risiko also geringer. «Da allerdings haben wir eine Herausforderung mit der Betreuung von Künstlern und Gastgebern», sagt der Präsident. «Wir sind nur wenige ehrenamtliche Aktive und müssen uns aufteilen.» Das erklärt die Beschränkung auf das eine verlängerte Wochenende, an dem dieses Jahr die Konzerte stattfinden. «Im vergangenen Jahr hatten wir mit zehn Tagen zu viel Stress.»

Das Publikum kann von Konzert zu Konzert wandern

Und so treten kommenden Freitagabend, 19. August, Nico Brina mit Charlie Weibel sowie anschliessend das Raphael Jost Quintett bei Auto Lang auf. Am Samstag kommt das Kult-X zum Zug mit Auftritten von Remo Forrer ab 19.30 Uhr und anschliessend Nicole Bernegger. Am Sonntag können Jazzfreunde am See von Konzert zu Konzert wandern. Die Restaurants Seegarten, mit der Swiss-German Dixie-Corporation ab 11 Uhr, Schloss Seeburg, mit Robert Bartha ab 14 Uhr, und Fischerhaus, mit dem Agathe-Paglia-Trio ab 15 Uhr, sind Gastgeber – und mit 800 Metern genau eine halbe Landmeile voneinander entfernt.

Nebst den herausfordernden Planungen wegen der Pandemie und Terminkollisionen mit anderen Kreuzlinger Grossanlässen hatten die Organisatoren auch noch Wetterpech. Das Konzert in der Erni-Gartenarena von morgen Donnerstag musste wegen schlechter Prognosen verschoben werden, das Anmeldeprozedere für die 200 Plätze startet nun neu. Dani Felber und das Lisa Doby Duo sollen neu am 1. September auftreten. Das bildet eine Brücke zum Nachzügler-Konzert am 5. Oktober bei Kocherhans Küchen.

Konzerte im Kult-X sind bereits ausverkauft

Die rund 200 Mitglieder des Jazzmeile-Vereins bekamen das Programm als Erste zugeschickt, insofern waren die Veranstaltungen schnell ausgebucht. «Nicole Bernegger ist so bekannt, dass sie auch von 500 Leuten auftreten könnte», meint Eckbert Bohner. «Aber ins Kult-X passen eben nur neunzig Menschen hinein.» Der dadurch entstehende unmittelbare Kontakt zwischen Publikum und Künstlern ist ein Teil der Identität der Jazzmeile.

«Selten ist man an Musikern von solcher Qualität so nah dran.»

Abgesehen vom schnellen Zugriffsrecht haben Mitglieder noch einen Vorteil: Sie brauchen keinen Eintritt zu zahlen, weil sie ja schon den Jahresbeitrag von vierzig Franken überwiesen haben. Nichtmitglieder zahlen für jedes Konzert 25 Franken, ausser für die Sonntagskonzerte, sie sind kostenlos.

Im kommenden Jahr will die Jazzmeile, wenn irgend möglich, auf den Boulevard zurückkehren. Sogar das Datum ist schon gesetzt: Das Wochenende um den 25. August ist angepeilt.