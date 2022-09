Kreuzlingen «Wir haben gelernt, damit zu leben»: Darum sind die Fussballplätze des Vereins AS Calcio immer wieder überschwemmt Am letzten Augustwochenende stand das Wasser auf der Sportanlage Döbeli in Kreuzlingen rund 20 Zentimeter hoch. Und das, obwohl die Stadt die beiden Fussballplätze für 2,8 Millionen Franken saniert hat. Der Grund: Die Sportanlage dient der Stadt Konstanz als Ausgleichsbecken. Der Fussballklub AS Calcio Kreuzlingen musste deshalb vier Spiele absagen. Einen Groll hegt Vereinspräsident Vincenzo Maiorana deswegen aber nicht.

«‹Schwimmbad› AS Calcio Kreuzlingen?», schreibt ein User auf Facebook und postet zwei Bilder der überschwemmten Fussballplätze auf der Sportanlage Döbeli. Rund 20 Zentimeter hoch sei das Wasser gestanden, sagt Vincenzo Maiorana, Präsident des Fussballklubs AS Calcio Kreuzlingen. «Wir kamen nicht einmal in die Garderobe.» Schuld daran waren heftige Regenfälle. Die Konsequenz: Am letzten Augustwochenende mussten alle vier geplanten Fussballspiele abgesagt und verschoben werden. Maiorana sagt:

«Für die Junioren ist das besonders schade. Erst trainieren sie die ganze Woche und dann kann das Spiel am Wochenende nicht stattfinden.»

Vincenzo Maiorana, Präsident der AS Calcio. Bild: Andrea Stalder

In der laufenden Saison sei das Problem bereits zweimal aufgetreten, doch de facto besteht es seit Jahren, denn der Fussballplatz ist ein Ausgleichsbecken der Stadt Konstanz. Sprich: Tritt der Grenzbach über die Ufer oder fällt viel Regen, sammelt sich hier das Wasser. Maiorana schmunzelt und sagt: «Es ist für uns nicht ideal, aber wir haben gelernt, damit zu leben.»

Überschwemmung trotz Millionen-Sanierung

Unter den Bildern schreibt ein anderer Facebook-User: «Mit Steuergeldern saniert und das Problem besteht noch immer?!» Vor gut zwei Jahren hat die Stadt Kreuzlingen die Sanierung der Sportanlage Döbeli in Angriff genommen. Insgesamt hat sie für die beiden Fussballplätze und die Infrastruktur 2,8 Millionen Franken ausgegeben. Ist da etwas schiefgegangen? «Nein», versichert die zuständige Stadträtin Dorena Raggenbass vom Departement Gesellschaft.

Auch sie weist darauf hin, dass das Land zwar auf Schweizer Seite liege, aber der Stadt Konstanz gehöre und dieser als Ausgleichsbecken diene. Entsprechend sei bei der Sanierung klar gewesen, dass die Sportanlage diese Funktion weiterhin erfüllen müsse. Dennoch habe die Situation verbessert werden können. Raggenbass sagt:

«Im Rahmen der Sanierung wurde die Drainage erneuert, sodass das Wasser nun schneller abläuft als vorher, das war bei der letzten Überschwemmung auch der Fall.»

Dorena Raggenbass, Stadträtin Departement Gesellschaft. Bild: Tobias Garcia

Die Drainage werde einmal im Jahr gespült, um sicherzustellen, dass sie richtig funktioniere, dies solle eine weitere Verbesserung der Situation bringen. Dass bei der Sanierung Unebenheiten im Platz ausgeglichen und ein neuer, strapazierfähigerer Rasen eingebaut wurden, habe ebenfalls positive Effekte gehabt. «Der neue Rasen verkraftet die Überschwemmungen besser, beim letzten Vorfall hat er nicht gelitten.»

Die Stadt stelle sich derweil auf trockenere Sommer mit weniger, aber heftigeren Niederschlägen ein. «Wir erfahren nun, was uns die Klimaforscher schon seit einigen Jahren vorhersagen», sagt Raggenbass. Die Städte Kreuzlingen und Konstanz planten deshalb gemeinsam die Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang ihres Grenzgebiets. Mit den vorgesehenen Massnahmen könne kurz- bis mittelfristig eine Entlastung des Döbeli von den Überflutungen erreicht werden.

Auch Maiorana bestätigt, dass sich die Situation seit der Sanierung verbessert hat und betont, dass die AS Calcio keinerlei Groll hege. «Wir wissen ja, dass die Stadt ihr Möglichstes tut, und dafür sind wir dankbar.»