Kreuzlingen Willkommenskultur weiterentwickeln: Die Stadt überarbeitet ihr Leitbild für Integration Simon Burtscher hat das Bürger-Forum «Stadt für alle» im Kreuzlinger Dreispitz moderiert. Positiv überrascht haben den Soziologen nicht nur die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch die differenziert geführten Diskussionen.

Rund 120 Menschen haben am Bürger-Forum «Stadt für alle» teilgenommen und engagiert diskutiert. Bild: PD

Seit Jahren und fortwährend engagiert sich die Stadt Kreuzlingen für eine aktive Gestaltung des Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zumal in Kreuzlingen über 55 Prozent keinen Schweizer Pass besitzen. Diese Konstellation erfordert seitens Politik und Gesellschaft eine laufende Auseinandersetzung und geeignete Massnahmen. Um wieder einmal diesen Puls zu spüren und auch im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Leitbilds für Integration, lud das Departement Gesellschaft am Freitag zum Bürger-Forum «Stadt für alle» ins Dreispitz Sport- und Kulturzentrum ein.

In sieben Workshops diskutierten rund 120 Teilnehmende Fragen wie beispielsweise: Was sind die Schwerpunkte der zukünftigen Integrationsarbeit? Wie kann ein gemeinsames wir entstehen? Wie kann Bürgerbeteiligung ohne Stimmrecht stattfinden? Wie fördern wir Dialog und Begegnung? Wo können Orte oder Plätze der Begegnung entstehen?

Tiefe Verbundenheit baut Grenzen nach aussen auf

Vorbereitet und moderiert hat den Anlass Simon Burtscher. Der Soziologe besitzt Erfahrung mit dem Thema und kann in seinem Fazit auch Vergleiche mit anderen Städten und Gemeinden ziehen. Zusammenfassend sagt er:

«Überrascht hat mich die grosse Teilnehmerzahl, die gut durchmischte Altersstruktur sowie die differenziert geführten Diskussionen.»

Das grosse Interesse führt er auf die zahlreichen persönlichen Einladungen sowie auf die gute Bewerbung und Information im Vorfeld des Anlasses zurück. Für eine weitere Vertiefung müsse jedoch versucht werden, Personen mit Migrationshintergrund stärker einzubinden.

Zufrieden mit dem Anlass waren auch die Teilnehmenden, nur wenige äusserten sich kritisch und waren unzufrieden. «In den Diskussionen um Integration schwingt natürlich immer auch die eigene Erfahrung, Haltung und Erwartung mit, beispielsweise beim Thema Zugehörigkeit. Die Schweizer Bevölkerung identifiziert sich sehr stark mit dem Heimat- und Wohnort, womit sie einen gesellschaftlichen Mehrwert als Gemeinschaft schafft. Im Umkehrschluss baut die tiefe Verbundenheit aber auch Grenzen nach aussen auf, was einer natürlichen Reaktion entspricht. Unter Umständen jedoch besteht für Neuzugezogene dadurch eine zu grosse Hürde, eine Hemmschwelle, um in die unterschiedlichen Gruppen überhaupt Zugang zu finden», erklärt Burtscher.

Integrationsprozess dauert zwei bis drei Jahre

In Kreuzlingen könnte sich die Willkommenskultur in Form von konkreten Massnahmen weiterentwickeln, analysiert Burtscher und betont gleichzeitig, dass kein Mangel an Angeboten wie beispielsweise Vereinen oder Begegnungsorten herrsche.

«Die Stadt Kreuzlingen tut sehr viel und es ist ein Phänomen unserer Zeit, das Angebot selektiv oder gar nicht wahrzunehmen.»

Die unterschiedlichen Positionen bezüglich dieses und anderen Themen seien während des Workshops klar zum Ausdruck gekommen. Ebenso, dass es zwei bis drei Generationen dauert, bis der Integrationsprozess abgeschlossen ist. «Mit unserer Arbeit wollen wir bewusst machen, dass Integration Zeit benötigt und wir in einer Zeit leben, in der es immer anspruchsvoller wird, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken», erklärt Burtscher.

In einem nächsten Schritt geht es nun um die Verdichtung und genaue Analyse der engagierten Diskussion, um die vielschichtigen Handlungsfelder mit möglichen Massnahmen differenzieren zu können. Daraus wiederum wird Simon Burtscher einen operativen Plan mit entsprechenden Massnahmen erstellen. «Diese Entwürfe werden wir in der Steuerungsgruppe mit Mitgliedern des Migrations- und Integrationsrates, Verwaltung und Politik diskutieren, finalisieren und noch diesen Herbst präsentieren», erklärt Burtscher die nächsten Schritte. (red)