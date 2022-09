Kreuzlingen «Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Existenz sichern können»: Veranstaltung des Gewerbevereins zeichnet düsteres Bild Der Gewerbeverein Kreuzlingen hat zu einem Anlass eingeladen, bei dem Guido Gross von Energie Kreuzlingen und Martin Simioni von den EKT über die aktuelle Energiekrise sprachen. Sie zeigen sich pessimistisch, was den kommenden Winter betrifft.

Guido Gross von Energie Kreuzlingen und Martin Simioni von den EKT. Bild: Inka Grabowsky

Der Gewerbeverein Kreuzlingen hätte fast Anlass zur Freude gehabt. Erstmals seit der Pandemie gab es wieder eine Veranstaltung gemeinsam mit Tägerwilen und Ermatingen. «Doch nun sind wir schon wieder in einer Krise», meint Präsident Andreas Haueter am Mittwochabend zur Begrüssung in der Materialhalle von Energie Kreuzlingen.

Der Verein hatte zur Klärung eines drängenden Problems zwei Experten eingeladen: «Droht uns wirklich eine Energieknappheit?», werden der CEO des kantonseigenen Energiebeschaffers und -verteilers EKT, Martin Simioni, und der Direktor von Energie Kreuzlingen, Guido Gross, gefragt. Und beide Fachmänner können keine Entwarnung geben.

Digitalisierung erhöht den Strombedarf

«Wir haben uns lange in die Situation hineinmanövriert. Jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder hinauskommen», sagt Martin Simioni. Die fossilen Energieträger durch erneuerbare zu ersetzen, sei eine Generationenaufgabe. «Aber wenn wir es nicht machen, ersticken wir.» Dummerweise steige mit der Dekarbonisierung, die dem Klimawandel entgegenwirken soll, auch der Stromverbrauch. Die allseits geforderte Digitalisierung habe den Bedarf an Elektrizität in Höhen katapultiert, die vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen seien.

«Und der Strom ist in den vergangenen Monaten um den Faktor 20 teurer geworden.»

Simioni macht diverse Ursachen für die missliche Lage aus. «Wir haben 1984 das letzte Kraftwerk in Betrieb genommen, um selbst Strom zu produzieren», sagt er. «Seitdem ist nichts mehr passiert. Die Bevölkerung und das Bruttoinlandprodukt sind aber gewachsen.» Nun unterbreche der Krieg die Gasexporte aus Russland, Frankreich liefere wegen seiner Probleme in den Atomkraftwerken weniger Strom, und durch die Trockenheit seien die Speicherseen in der Schweiz nicht ausreichend gefüllt. Analog zur Energiekrise in den 1970er-Jahren erwartet Simioni eine Rezession: «Wir müssen uns warm anziehen – auch wirtschaftlich.»

Das Parlament habe versagt

Der Wirtschaftswissenschafter kritisiert die Politik: Die Wasserkraft könne nicht ausgebaut werden, weil es die Restwassersanierung gäbe, die Windkraft sei blockiert durch das Verbandsbeschwerderecht, bei der Fotovoltaik gäbe es zu wenig Freiflächen, fossile Kraftwerke als Notreserve seien nicht geplant und ein Stromabkommen mit den Lieferanten im Ausland sei gescheitert, als das Rahmenabkommen mit der EU gestoppt worden sei. «Das Parlament hat versagt», ist seine bittere Botschaft. In der Konsequenz müsse nun die Bevölkerung mit Einschränkungen, Kontingentierung und schlimmstenfalls sogar zyklischen Abschaltungen von Stromlieferungen leben.

«Bereiten Sie sich vor. Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Existenz sichern, aber vermeiden Sie bitte Luft-Wasser-Wärmepumpen. Sie sind als Winterstromfresser keine sinnvollen Alternativen.»

Guido Gross, noch bis zu seiner Pensionierung im kommenden Mai Direktor von Energie Kreuzlingen, ist noch pessimistischer, was die Lage auf dem Gasmarkt angeht. Kreuzlingen sei vollkommen von Konstanz abhängig. Da die russischen Lieferungen ausblieben und Norwegen und die Niederlande nicht viel mehr liefern könnten als bisher und da schwer abzuschätzen sei, wie viele Flüssiggastanker die neuen Terminals anliefen, sei die Lage prekär.

«Das Gasnetz ist anders als das Stromnetz nicht einfach abschaltbar. Wenn es einmal leergefahren ist, kann man es aus Sicherheitsgründen nicht einfach wieder befüllen.»

Man müsse sich auf einen schlechten Fall vorbereiten und dabei hoffen, dass er dann doch nicht eintreffe. Energie Kreuzlingen übe derzeit die ungewohnte Rolle als Krisenmanagerin. «Wir bereiten Abschaltsszenarien vor und überlegen, welche Grossverbraucher oder Stadtviertel kein Gas mehr bekommen, um die Stabilität des restlichen Netzes zu schützen. Da stehen gegebenenfalls sehr schwierige Entscheidungen an.» Die Gewerbetreibenden als Verbraucher seien auch gefragt, ruft er den Mitgliedern des Gewerbevereins zu. «Jede Kilowattstunde zählt! Sparen Sie, wo immer es geht!»