Kreuzlingen Stadtrat entflieht dem Alltag und trifft sich zur Klausur im bündnerischen Mathon In diesem Jahr zog es den Kreuzlinger Stadtrat auf 1520 Metern über Meer in die Bündner Gemeinde Mathon zur traditionellen Klausur.

In Mathon: Markus Brüllmann, Dorena Raggenbass, Ernst Zülle, Thomas Beringer und Stadtpräsident Thomas Niederberger. Bild: PD

Kürzlich verbrachte der Stadtrat mit Stadtschreiber Michael Stahl zwei Tage in der kleinen Bündner Berggemeinde Mathon zur Klausur. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Klausur, das bedeutet: Zwei Tage ohne Tagesgeschäft, Sitzungen und Telefonate, um sich ausschliesslich den traktandierten Themen widmen zu können.

Der Stadtrat habe beispielsweise über die Strukturen und Organisationen in den Departementen diskutiert. Zudem habe er sich mit der Entwicklung von städtischen Liegenschaften befasst, wobei es hauptsächlich um die Gebäude an der Hauptstrasse, sprich das Stadthaus, sowie an der Nationalstrasse, sprich das Verwaltungsgebäude von Energie Kreuzlingen, ging. Für letzteres ist derzeit ein Projektwettbewerb im Gang.

Verbindung besteht seit fast 40 Jahren

Das neue Gebäude für Energie Kreuzlingen soll an der Sonnenwiesenstrasse gebaut werden, weshalb auch über die Zukunft des jetzigen Verwaltungs- und Betriebsgebäudes entschieden werden muss. Nach der kopflastigen Arbeit folgte das Treffen mit Gemeindepräsident Marco Dolf sowie mit Vertretern der Genossenschaft Muntsulej in einem Maiensäss auf rund 1800 Metern über Meer.

Die Genossenschaft ist die ursprüngliche Verbindung zwischen der Stadt Kreuzlingen und dem kleinen Bergdorf im Bündnerland. Die freundschaftliche Verbundenheit besteht seit fast 40 Jahren. Für den Bau eines Vielzweckgebäudes hatte die Stadt Kreuzlingen im Jahr 2002 einen Gönnerbeitrag gesprochen und Anteilscheine der Genossenschaft Muntsulej erworben, um das Projekt finanziell zu unterstützen. (red)