Kreuzlingen Seekinder erzählen aus ihrem Leben: Im Seemuseum trifft das Publikum die erste Fischerin vom Bodensee Beim Format Blind Date kommt im Seemuseum das Publikum mit Frieda Meier, der ersten Fischerin des Bodensees, und Peter Adolf, ehemaliger Bootsbauer und Hafenmeister, ins Gespräch und erfährt allerlei Spannendes.

Die Besucherinnen und Besucher lauschen gespannt den Geschichten von Frieda Meier, erste Fischerin vom Bodensee (im Sessel), und Peter Adolf, Bootsbauer und ehemaliger Hafenmeister (rechts auf dem Sofa). Dazwischen sitzt Christian Hunziker, Leiter des Seemuseums. Bild: Margrith

Pfister-Kübler

«Angemeldet haben sich nur zwei», sagt Christian Hunziker, Leiter des Kreuzlinger Seemuseums, «aber die Besucherinnen und Besucher kommen ja spontan.» Das «Blind Date» sei ein Experiment. Bei diesem Format sollen die Erzählenden wie «lebendige Bücher» sein in der Pop-up-Ausstellung «Küsse, Kajaks, Katastrophen». Sie sollen mit dem Publikum ins Gespräch kommen, sagt Hunziker.

In der Runde gewähren die wahre erste Fischerin vom Bodensee, Frieda Meier, geborene Messmer, aus Konstanz-Egg, mit Jahrgang 1935, sowie der Bootsbauer und frühere Hafenmeister Kreuzlingens, Peter Adolf, spannende Einblicke.

Zuerst auf den See, dann zur Arbeit in der Fabrik

Damals herrschten noch andere Massstäbe, als das Mädchen Frieda jede Minute nutzte, um seinen Vater – ein Berufsfischer mit kleiner Landwirtschaft, geboren 1896 – zum Fischen auf den See zu begleiten. Nahezu atemlos beschreibt sie Zeiten während des Krieges und wie sie in aller Herrgottsfrüh um 4 Uhr mit auf den See zum Fischen fuhr und danach in die Strellson-Fabrik zur Arbeit.

Frieda Meier, die erste Fischerin des Bodensees. Bild: Margrith

Pfister-Kübler

Weil ihr Bruder im Krieg gefallen ist, übernahm sie die Fischerei. Sie beschreibt die Entwicklungen in der Fischerei, des Sees und die Zeiten, wo zimperliches Getue keinen Platz hatte.

Bootsbauer Peter Adolf, 30 Jahre bei der Heinrich-Werft arbeitend, nahm die Besucher mit ins Kielwasser des Bootsbaus und des Segelns. Sein Fazit:

«Früher wurden Boote am See gebaut, heute werden sie nur noch gekauft.»

In einer anderen Ecke liessen sich die Prix-Kreuzlingen-Preisträger Gerda und René Imesch über ihr Seglerleben ausfragen.

«Wir sind auf dem Weg ins Tessin und haben im SWR 2 von diesem Seemuseum gehört. Uns interessieren besonders die Geschichten der Menschen vom See», sagt Andrea Buck aus Herrenberg bei Stuttgart. Wie begeistert sie ist, lässt sich an ihren leuchtenden Augen und denen ihres Mannes ablesen. Das Seemuseum ist zu einem Rundumlicht geworden. Die aktuellen Sektorenfeuer wirken magnetisch und multiplizieren die Bodenseeliebe.