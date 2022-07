Kreuzlingen Schüler der PMS setzten sich intensiv mit nationalem und internationalem Recht auseinander Rund 150 Schülerinnen und Schüler konnten an der Pädagogischen Maturitätsschule die Intensivwoche Recht besuchen. Sie hörten verschiedene Experten und befassten sich mit unterschiedlichen Themenbereichen. Als Abschluss gab es eine Podiumsdiskussion.

Die Podiumsdiskussion fand zum Abschluss der Rechtswoche statt. Bild: PD

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien fand an der Pädagogischen Maturitätswoche in Kreuzlingen erneut die Rechtswoche statt. Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt keine externen Referenten eingeladen werden konnten, durften sich die rund 150 Schülerinnen und Schüler nun auf eine abwechslungsreiche Woche freuen.

Das Programm beinhaltete einen Strafrechtstag rund um den Fall Dominik Bein. Mit 15 Jahren ist er einer Gruppe von Rechtsradikalen in die Hände gefallen, nur knapp dem Tode entkommen und wird nun ein Leben lang auf externe Betreuung angewiesen sein. Aus den Perspektiven der Opfer, Täter und der Staatsanwaltschaft wurde die Geschichte rekonstruiert und beleuchtet. Weiter auf dem Programm mit aktiver Teilnahme der Schüler standen mehrere Workshops zu den aktuellen Themen Migrationsrecht, Umweltrecht, Humanitäres Völkerrecht, zum Buch «Terror» von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach, sowie zur Frage nach der Verantwortung internationaler Konzerne.

Das Podium als krönender Abschluss

Als Experten durfte die Fachschaft Geschichte, Staatskunde und Recht Christine Kaufmann, Professorin an der Universität Zürich, begrüssen. Sie gewährte einen Überblick über die Menschen- und Völkerrechte und beleuchtete dabei Fragen zum Verhältnis zwischen der Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in einer globalisierten Wirtschaft. Stephan Walder, Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums in Zürich, führte den Studierenden wiederum vor Augen, welche Gefahren ihnen im Netz auflauern und wie diesen zu begegnen sei.

Krönender Abschluss der Intensivwoche Recht bildete am Freitagnachmittag das Podium. Mike Egger (Nationalrat SVP SG), Dario Zimmermann (Jungfreisinnige TG), Prof. Regina Betz (Umwelt- und Umweltökonomin, ZHAW Winterthur) und Kurt Egger (Nationalrat Grüne TG), diskutierten über aktuelle Fragen zur Klimapolitik.