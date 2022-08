Kreuzlingen Mit der Leidenschaft eines Don Juan: Das Symphonische Blasorchester hat sich an der Weltmeisterschaft in Kerkade mit den Besten gemessen Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen spielte mit seiner Teilnahme am niederländischen «World Music Contest» vergangenes Wochenende international auf höchstem Niveau. Bis hoch auf die Bühne der Höchstklasse führte ein langer Weg aus Fleiss und Leidenschaft.

Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen bei seinem Auftritt am «World Music Contest» im niederländischen Kerkarde. Bild: Reto Bollinger

Dann war er endgültig tot. Don Juans letzte Herzschläge, symbolisiert durch Posaunen und Klarinettentöne, verklangen im Saal der Kerkrader Roda-Halle. Der Schwerenöter Don Juan, in Form vom gleichnamigen Werk von Richard Strauss, hatte uns im Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen (SBO) fast ein Jahr lang begleitet. Unzählige Male hatten wir die Eskapaden des Herzensbrechers durchgespielt: sein Drang nach immer neuen Eroberungen, sein Ringen mit seiner Leidenschaft und das in seinem Tod gipfelnden Duell mit einem gehörnten Ehemann.

Das alles, um in einem 50-minütigen Programm am «World Music Contest» im niederländischen Kerkrade die fünfköpfige Jury aus Dirigenten und Komponisten von unseren musikalischen Qualitäten zu überzeugen. Nun stand Stefan Roths Dirigentenstab noch einige Sekunden lang still und die Anspannung, welche die Vorbereitungen und die Reise nach Holland begleitet hatten, fiel von rund 70 Orchestermitgliedern ab.

Wir hatten es geschafft! Wir hatten alles gegeben, jeden noch so verzwickten Rhythmus oder Lauf geübt und so gut gespielt, wie wir es als Amateurorchester hinkriegen. «Besser hätten wir nicht spielen können», war dann auch die erste Reaktion von Dirigent Roth nach dem Konzert.

«Jeder von uns hat sein Bestes gegeben, noch nie hat das SBO so gut gespielt wie heute.»

Stefan Roth, Dirigent des Symphonischen Blasorchesters Kreuzlingen. Bild: Thi My Lien Nguyen

Erst muss man zugelassen werden

Es ist keine Selbstverständlichkeit, solch ein Konzert an einem Wettbewerb, welcher als Weltmeisterschaft gehandelt wird, spielen zu können. Einerseits müssen sich viele Personen finden, welche gemeinsam auf höchstem Niveau musizieren wollen und die nötige Freizeit dafür aufbringen. Eine Woche vor dem Auftritt wurde praktisch jeden Abend mehrere Stunden gemeinsam geprobt.

Andererseits muss man als Orchester in der höchsten Stärkeklasse am «World Music Contest» erst einmal zugelassen werden. Dazu muss man sich mit einem künstlerischen Konzept im Vorfeld auf einen Platz auf der Teilnehmerliste bewerben. Nebst Instrumentalmusik führte das SBO deshalb die «Schraffur» des Basler Schlagzeugers und Komponisten Fritz Hauser auf. Über sieben Minuten spannten die Mitglieder des Orchesters mit Hilfe von Essstäbchen und ihren Notenständern einen immer lauter werdenden Klangbogen auf.

Weltmeisterschaft der symphonischen Blasmusik Der «World Music Contest» wird seit 1951 alle vier Jahre in der niederländischen Stadt Kerkrade veranstaltet. Während dreier Wochen erhielt die Stadt dieses Jahr Besuch von 20'000 Musizierenden sowie 300'000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus aller Welt. Nebst Marschmusik, Fanfare-Orchestern und Brassbands messen sich auch Blasorchester in vier verschiedenen Stärkeklassen vor einer internationalen Jury. (ek)

Zudem entschieden sich die Mitglieder des SBO, zwischen seinen musikalischen Darbietungen von «Chakra» und «Don Juan» in Film- und Tonaufnahmen aufzuzeigen, woher überhaupt ihre Leidenschaft für die symphonische Blasmusik kommt. «Gänsehautmomente» und «Zusammengehörigkeitsgefühle» waren Beweggründe, die dabei von den Orchestermitgliedern genannt wurden. Aber auch die weniger angenehmen Seiten, wie die knochenharte Detailarbeit oder das stundenlange Üben, kamen zur Sprache.

Die Musizierenden des SBO feiern ihren Erfolg am «World Music Contest» in Kerkade. Mitten drin Autor Emil Keller im roten Hemd. Bild: Reto Bollinger

Wie der FC St.Gallen in der Champions League

Das ist alles nötig, wenn man sich als Amateure mit Orchestern messen will, von denen ein Drittel der Musizierenden aus Profis besteht. Um den Musizierenden im Vorfeld des Auftritts den Druck zu nehmen, hatte Stefan Roth gesagt:

«Für uns ist es so, als ob der FC St.Gallen in der Champions League gegen den FC Barcelona mitspielen darf. Niemand erwartet von uns zu gewinnen, aber unter Umständen können wir die grossen Namen ein wenig ärgern.»

Am Ende wurde es mit 91 von 100 Punkten der sechste Platz für das SBO. Doch der Abstand zur Weltspitze ist nicht mehr gross. Der Sieger aus Portugal gewann mit 97 Punkten. «Für mich zeigt das Resultat, dass wir mit unserem Schaffen auf dem richtigen Weg sind und uns auch auf internationalem Parkett in der höchsten Stärkeklasse zeigen und messen dürfen», resümierte Roth nach der Rangverkündigung.