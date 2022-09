Kreuzlingen Lehrschwimmbecken wird zum Lager: Noch ein Jahr, dann hat es sich im Pool der Pädagogischen Maturitätsschule ausgeplanscht Die Tage des Lehrschwimmbeckens der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen sind gezählt. Aktuell liegt das Baugesuch öffentlich auf, das einen Umbau vorsieht. Das Becken soll neu als Lager genutzt werden.

Einblick ins Lehrschwimmbecken der Pädagogischen Maturitätsschule. Bild: Emil Keller

Kein ganzes Jahr mehr soll vergehen, bis der Neubau des Egelseebads eröffnet werden kann. Das zieht nun an anderer Stelle Konsequenzen nach sich. Das Hochbauamt des Kantons hat die Pläne für den Umbau des Lehrschwimmbeckens der Pädagogischen Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen veröffentlicht. Noch bis zum 3. Oktober kann man sie in der Bauverwaltung einsehen. Brigitte Pallmann, Rektorin der PMS, beschreibt:

«Es soll ein unterteilbarer Raum entstehen, indem man beispielsweise Gruppenarbeiten, Atelier, Theater oder Tanz unterrichten kann.»

Klassischer Unterricht werde nicht möglich sein, da sich darüber eine Turnhalle befinde und der Lärm zu gross sei. «Die Fensterfront Richtung Westen spricht aber absolut dafür, dass der Raum in solcher oder ähnlicher Form genutzt wird und werden kann.»

Ein Betondeckel schliesst den Pool

Die Fenster müssen zwar ersetzt werden, grundsätzlich bleibe die heutige Gestaltung der Fassade aber erhalten, heisst es in der Beschreibung der Architekten im Bauantrag. Speziell ist die zukünftige Nutzung des bisherigen Beckens:

«Ein Betondeckel schliesst das Schwimmbecken nach oben ab und ermöglicht dadurch im Untergeschoss ein vielseitig nutzbares Lager.»

Ein Warenlift aussen an der Ostfassade soll das Lager erschliessen. Auch einer der beiden Garderoben wird eine neue Aufgabe zugewiesen. Hier könnten Schülerinnen und Schüler mit Teilsportdispens auf Ergometern trainieren, so die Idee.

Das PMS-Bad hat wahrscheinlich noch eine Gnadenfrist von etwa einem Jahr. Bevor Ende September nämlich das neue Becken auf der anderen Strassenseite fertig ist, soll ab Ende Juni bereits mit der Sanierung des bestehenden Egelseebads begonnen werden. Für drei Monate fehlt also überdachte Wasserfläche. Das alte PMS-Becken könnte die Lücke füllen, wenn es bis dahin technisch durchhält.

Im Gespräch ist der Abriss seit 2010. Schon vor der ersten Abstimmung über das Egelseeschwimmbad erklärte der Kanton als Träger der PMS, er würde auf eine Totalsanierung des Lehrschwimmbeckens verzichten können, wenn das Hallenbad Egelsee ein zusätzliches Sportbecken bekäme. Dafür stellte er einen entsprechenden Baubeitrag zur Verfügung, der auch beim zweiten Projekt von 2018 Bestandteil war.