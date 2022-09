Kreuzlingen Kantonsschule öffnet ihre Türen: Zahlreiche Gäste nutzten den Besuchstag, um einen Einblick in den Alltag zu erhalten Die Kantonsschule Kreuzlingen hiess am Samstag Eltern, Bekannte, Ehemalige sowie Schülerinnen und Schüler am Besuchstag willkommen. Unter anderem konnten die Gäste lernen, wie man einen funktionsfähigen Lautsprecher aus Abfall baut.

Die Besucherinnen und Besucher sowie Schülerinnen und Schüler im Innenhof der Kantonsschule Kreuzlingen. Bild: PD

Zugegeben, Petrus meinte es mit dem Besuchstag der Kantonsschule Kreuzlingen am Samstag am frühen Morgen noch nicht allzu gut – Regen und dunkle Wolken prägten das Bild. Entsprechend sorgenvoll blickten die 4. Klassen dem Tag entgegen, denn schliesslich hatten sie an Marktständen ein reichhaltiges Verpflegungsangebot zusammengestellt, das zum Verweilen einladen sollte.

Rasch zeigten sich aber Aufhellungen in der allgemeinen Stimmungslage und beim Wetter: Nach und nach kamen zahlreiche Eltern, Freunde und Bekannte an, welche die Schülerinnen und Schüler in den Lektionen besuchen wollten. Da sich zwischenzeitlich sogar die Sonne zeigte, nutzten tatsächlich viele Besucherinnen und Besucher das Verpflegungsangebot und genossen das vielfältige Rahmenprogramm. Von Theater- und Filmaufführungen über Postersessions zum Thema Nachhaltigkeit bis hin zum Bau eines funktionsfähigen Lautsprechers aus Abfall hielt es zahlreiche Überraschungen bereit.

Der selbst gebaute Lautsprecher aus Abfall wird getestet. Bild: PD

Der Höhepunkt eines Besuchstags sind natürlich die Lektionen. Die ganze Fächerpalette der Kantonsschule Kreuzlingen kam zum Zug: Musik, Bildnerisches Gestalten, Mathematik, Russisch, Wirtschaft und Recht, Physik und vieles mehr. Für die Eltern der ersten Klassen fand zudem eine Informationsveranstaltung statt. All die dabei gewonnenen Informationen konnten – dem unverhofften Wetterglück sei Dank – anschliessend im Innenhof bei einem Schwatz zwischen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Ehemaligen verarbeitet werden. (red)