Kreuzlingen Im Kern der ewigen Baustelle: Kurzrickenbach erhält jetzt ein Zentrum mit Pflastersteinbelag Die Sanierung und Aufwertung der Romanshornerstrasse ist seit bald einem Jahr in Arbeit. Nun ist das Kernstück an der Reihe: die Neugestaltung des Ortskerns im östlichen Stadtquartier.

Bau-Stadtrat Ernst Zülle, der Kreuzlinger Tiefbau-Chef Sandro Nöthiger und der kantonale Projektleiter Jürg Schär auf dem ersten Teil der neuen Pflästerung in Kurzrickenbach. Bild: Tobias Garcia

«Das ist momentan die grösste Baustelle im Thurgau», sagt Projektleiter Jürg Schär vom kantonalen Tiefbauamt. Die Romanshornerstrasse wird auf 1,4 Kilometer Länge saniert und aufgewertet. Und das dauert. Am 16. August 2021 begannen die Bauarbeiten beim Blaues-Haus-Platz. Ende November oder Anfang Dezember wollen Stadt und Kanton beim Ziil-Kreisel angelangt und fertig sein.

16'000 Autos befahren in normalen Zeiten diese Kreuzlinger Hauptverkehrsachse. Seit bald einem Jahr sind es nun massiv weniger. Die Megabaustelle, die nur noch im Einbahnverkehr von West nach Ost befahren werden darf, zeigt ihre Wirkung. Rund um den Ziil-Kreisel staut sich der Verkehr selbst zur Ferienzeit um 10 Uhr morgens. Und im Kurzrickenbacher Ortskern klagen die Geschäftsbetreiber über Lärm, Staub und fehlende Kundschaft.

Die Fahrt durch die Romanshornerstrasse vor Baubeginn zeigt, dass eine Sanierung nötig war. Video: Mario Testa

Relativ wenige Reklamationen

«Die Anwohner und Detaillisten brauchen wirklich viel Geduld.» Stadtrat Ernst Zülle kennt die Problematik und erwähnt lobend, dass sie viel Verständnis zeigten. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation funktionierten gut. «Für die Grösse der Baustelle haben wir wenig Reklamationen erhalten», sagt Sandro Nöthiger, Leiter Tiefbau bei der Stadt.

«Bis Ende Jahr sind wir sicher fertig, dann kann man hier endlich wieder Ruhe finden.»

So lautet Zülles Durchhalteparole. «Dafür erhält Kurzrickenbachs Dorfkern dann ein schönes neues Gesicht. Das wird die Geschäftsinhaber freuen und für die Anwohner wird es ebenfalls ein Mehrwert sein.»

Blick von Kurzrickenbach auf die Romanshornerstrasse Richtung Westen. Bild: PD / Stadt Kreuzlingen

Zwei Volksabstimmungen waren nötig Am Projekt zur Sanierung und Aufwertung der Romanshornerstrasse arbeitete man in der Bauverwaltung und beim Kanton lange. Im Februar 2017 scheiterte eine erste kommunale Abstimmungsvorlage mit 57,3 Prozent Nein-Stimmen. Das Projekt wollte mit einer Tempo-30-Zone im Ortskern von Kurzrickenbach, einer Fahrbahnverengung und weiteren Gestaltungselementen zu viel und erntete entsprechende Kritik. Ein Jahr später, im März 2018, kam der zweite Versuch mit einer etwas konservativeren Variante mit 52,7 Prozent Ja-Stimmen durch. 3,2 Millionen Franken bewilligten die Kreuzlinger für das Projekt, die Hälfte der veranschlagten Bruttogesamtkosten. Die andere Hälfte geht zu Lasten des Kantons als Eigentümer der Kantonsstrasse. (ubr)

Genau hier im alten Dorfkern ist die wandernde Baustelle mittlerweile angelangt. Aus der S-Kurve soll ein erkennbares Ortszentrum werden. Auf 1900 Quadratmetern, von den Hausfassaden bis zum Strassenrand, wird ein durchgehender Pflastersteinbelag verlegt. «Lapis Perfectus» heisse das Naturstein-Pflaster-System, erklärt Jürg Schär.

«So etwas machten wir bislang noch nirgends.»

Neben der optischen Attraktivität überzeuge das aufwendige Konzept auch dadurch, dass sich die Steine beim Befahren nicht lockern. Allein die Pflästerung kommt auf 820'000 Franken zu stehen.

Eine bereits ältere Visualisierung, wie die S-Kurve in Kurzrickenbach künftig gestaltet sein wird. Bild: PD

Ein befahrbarer Mittelstreifen wird gebaut, sechs Kaiserlinden gepflanzt, spezielle Kandelaber sorgen für gutes Licht. Das Teilstück in Kurzrickenbach wird sich optisch vom Rest der Romanshornerstrasse abheben, Tempo 50 wird aber auch hier weiterhin gelten. «Ich gehe davon aus, dass allein die Gestaltung des Strassenraums dazu führen wird, dass langsamer gefahren wird», sagt Sandro Nöthiger.

Diese Visualisierung zeigt die S-Kurve in Kurzrickenbach von der anderen Seite. Bild: PD

Finanzieller Zustupf vom Bund

Fussgängerinseln, drei behindertengerechte Bushaltestellen und neue LED-Strassenlampen sieht das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die gesamte Romanshornerstrasse vor. Dank diesem dürfen die Bauherren mit einem Zustupf von knapp 900'000 Franken vom Bund im Rahmen des Agglomerationsprogramms rechnen. 6,5 Millionen Franken sind für das Gesamtprojekt veranschlagt, ohne die Werkleitungsarbeiten. 2,2 Millionen Franken werden netto zu Lasten der Stadt Kreuzlingen gehen.

«Der Zustand der Romanshornerstrasse war zuvor fast nicht mehr tragbar», sagt Jürg Schär.

«Ausser der Kanalisation wird praktisch alles neu gemacht.»

Deshalb und weil immer alle Arbeiten unter Verkehr stattfinden mussten, dauert es so lange. Ernst Zülle betont die grosse Herausforderung für die Bauunternehmen mit der riesigen Baustelle. «Es ist enorm, was geleistet wird», sagt er und spricht etwa die aktuelle Hitze an. Erfreulich sei, dass bis jetzt keine nennenswerten Unfälle passiert seien, sagt Schär. Das soll auch bis zum Abschluss so bleiben. Ganz fertig ist das Projekt Ende Jahr aber noch nicht. Im Sommer 2023 folgt noch der Einbau des Deckbelags mit einer rund einwöchigen Vollsperrung der Romanshornerstrasse. Doch dann sind 12'000 Tonnen Belag – das entspreche rund 500 Lastwagen-Ladungen – endgültig verlegt.

«Und die Strasse müsste dann wieder 40 bis 50 Jahre halten.»