Am Wochenende von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni, feiert die «US-Mex Terraza – Strandbar am Bodensee» Eröffnung. Freitag und Samstag ist sie von 12 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Unter anderem werden dann abends lokale DJs auftreten. Am Sonntag findet von 14 bis 20 Uhr zum ersten Mal «Sun.Day.Lake.Music» statt. (rha)