Kreuzlingen Ein Tschüttelikasten zum Abschied: Interessengemeinschaft «Das Trösch» löst sich nach sechs Jahren auf Der Aufbau ist geglückt, das Kreuzlinger Begegnungszentrum «Das Trösch» ist ein Erfolg. Nun hat sich die gleichnamige Interessengemeinschaft nach insgesamt sechs Jahren aufgelöst.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft «Das Trösch» weihen auf der Dachterrasse den Tschüttelikasten ein. Bild: PD

Sechs Jahre ist es her, dass die Interessengemeinschaft (IG) «Das Trösch» gegründet wurde. Während dieser Zeit hätten die Mitglieder die Entstehung und Entwicklung des Begegnungszentrums in Kreuzlingen begleitet und dank der guten Vernetzung dazu beigetragen, dass es zum Erfolg wurde, heisst es in einer Mitteilung. Nun, da die IG ihre Aufgabe und das selbst gesteckte Ziel erfüllt hat, wird sie aufgelöst. Dies haben die Mitglieder einstimmig beschlossen.

Allen Mitgliedern und Wegbereitern – allen voran den Pionieren Erika Linder und Sven Frauenfelder – gebühre ein herzlicher Dank.

«Sie haben stets an ‹Das Trösch› geglaubt, die IG 2016 ins Leben gerufen und dadurch der Vision von Monika und Christoph Roell eine Stimme in der Gesellschaft sowie Wirtschaft gegeben haben.»

«Das Trösch» sei nun seinen Kinderschuhen entwachsen und habe sich mit der Gründung und Überführung in die Stiftung auf einen neuen «Lebensweg» begeben. «Die IG wünscht dem ‹Trösch› für die Zukunft viel Erfolg und viele interessante Begegnungen. Vor allem, dass sich die zarten Wurzeln tief im Boden verankern werden und aus dem gesellschaftlichen Leben von Kreuzlingen nicht mehr wegzudenken sind.»

Zum Abschluss das erste Protokoll verlesen

Anlässlich der Auflösung habe Stadträtin Dorena Raggenbass den Dank der Stadt für das Engagement überbracht und die Unterstützung einer erfolgreichen Patenschaft gleichgestellt. Den Dankesworten habe sich Christoph Roell angeschlossen. Er habe zur Erinnerung das erste Protokoll der IG vom 30. Juni 2016 verlesen.

«Als letzte Gabe und Erinnerung an das gemeinsame Engagement spendet die IG der Stiftung einen Tschüttelikasten, mit der Hoffnung, dass dieser auch in Zukunft viele fröhliche Begegnungen schaffen wird.» Nach der Enthüllung und Übergabe an die Geschäftsleiterin Marina Wettstein sei dieser selbstverständlich von den Anwesenden umgehend eingeweiht worden. (red)